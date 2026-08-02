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تیم داوری ایران، دیدار ردهبندی پنجمین دوره جام بینالمللی فوتبال ساحلی باشگاههای جهان را قضاوت خواهد کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار رده بندی جام بین المللی باشگاههای فوتبال ساحلی جهان بین تیمهای کورینتیانس برزیل و اسپرتیو لوکنیو پاراگوئه که روز یکشنبه ۱۱ مرداد از ساعت ۱۷:۰۰ در ورزشگاه RZD آرنا شهر مسکو برگزار میشود، با قضاوت حسام عرب به عنوان سرداور و محمدحسین مردانی به عنوان داور برگزار خواهد شد.
پنجمین دوره جام بینالمللی فوتبال ساحلی باشگاههای جهان از ۸ مرداد با حضور هشت تیم از هفت کشور در شهر مسکو در حال برگزاری است.