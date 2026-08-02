\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u06a9\u0627\u0638\u0645\u06cc \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0647 \u06a9\u0631\u062f: \u0647\u0645\u0648\u0637\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a \u0633\u0641\u0631 \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646\u060c \u0627\u0632 \u0634\u062a\u0627\u0628 \u0648 \u0639\u062c\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u06cc \u067e\u0631\u0647\u06cc\u0632 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n