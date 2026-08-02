به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی گفت: درآمد گمرکات استان در چهار ماهه نخست امسال ۱۹۷ درصد رشد دارد. خالد جنگجو افزود: بیش از ۲ میلیون تن کالا از مبادی استان در این مدت خارج شده که از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۲ درصد افزایش داشته است.

جنگجو با اشاره به عملکرد بخش ترانزیت هم گفت: در ترانزیت خارجی از نظر وزنی ۹۲ درصد رشد و در بخش مقصد نیز ۲۱ درصد افزایش ثبت شده است. همچنین ترانزیت داخلی استان در این مدت از نظر وزنی ۱۴ درصد رشد داشته است.

وی افزود: روزانه به طور متوسط ۱۵ هزار مسافر و هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون از گمرکات آذربایجان‌غربی تردد می‌کنند.جنگجو با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گمرکی گفت: باید تجهیزات الکترونیکی در مبادی استان ارتقا یابد تا تشریفات گمرکی با حداقل زمان و بیشترین سرعت انجام شود. در همین راستا، استقرار تجهیزات پایش الکترونیکی در گمرکات استان در دستور کار قرار دارد.

ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مرز‌های بازرگان و تمرچین فعال‌ترین مرز‌های استان هستند، گفت: طرح جامع توسعه چهار مرز رسمی بازرگان، رازی، سرو و تمرچین به تصویب رسیده و پس از تعیین پیمانکار، عملیات اجرایی این طرح‌ها آغاز خواهد شد.