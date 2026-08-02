به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان در خصوص چهار آفت قرنطینه‌ای برای امنیت کشاورزی خراسان جنوبی هشدار داد.

توکلی با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون هیچ کدام از این ۴ آفت درخراسان جنوبی رصد نشده‌اند، افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آفت‌های مگس میوه شرقی، شپشک پنبه، کرم سرخ پنبه و پروانه برگخوار پاییزه چهار به عنوان تهدیدات اصلی شناسایی شده‌اند که احتمال ورود آنها از مرز‌های شرقی و سایر نقاط کشور وجود دارد.

وی گفت: محققان در تازه‌ترین اقدامات خود، پایش و رصد مستمر و جدی آفات قرنطینه‌ای خارجی را در دستور کار قرار داده‌اند واین پایش‌ها با هدف شناسایی، هشدار به موقع و پیشگیری از ورود آفات خطرناکی انجام می‌شود که تهدیدی جدی برای امنیت کشاورزی خراسان جنوبی محسوب می‌شوند.

عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ورود هر یک از این آفات به خراسان جنوبی می‌تواند تهدیدی جدی برای اقتصاد کشاورزی استان به همراه داشته باشد، افزود: چندخواری، قدرت سازگاری بالا و سرعت تکثیر این آفات، مهار آنها را پس از استقرار بسیار دشوار و هزینه‌بر می‌کند.

توکلی افزود: پایش مداوم و دقیق در مبادی ورودی، نقاط مرزی و مناطق کشاورزی، تنها راهکار مؤثر برای شناسایی زودهنگام و جلوگیری از استقرار این تهدیدات قرنطینه‌ای است.



