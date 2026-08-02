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طرح ملی «با انرژیها» در شهرستان رودان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول سازمان دانش آموزی اداره آموزش و پرورش شهرستان رودان گفت: این طرح با رویکرد آموزشی، تربیتی و مشارکتی و با هدف ترویج فرهنگِ مصرف بهینه آب و انرژی و افزایش مسئولیتپذیری دانش آموزان در حال اجراست.
محمد داوری افزود: در این طرح دانشآموزان و خانوادهها علاوه بر بررسی وضعیت مصرف آب و انرژی، راهکارهای خود را برای مصرف بهینه ارائه میکنند.
وی گفت: مدارس پس از طی مراحل مختلف و تایید راهکارها در شورای مدرسه، رتبهبندی شده و در خانواده نیز دانش آموزان با ثبت قبض خانه در سامانه و اجرای راهکارهای کاهش مصرف، در رقابتهای منطقهای، استانی و ملی شرکت میکنند.