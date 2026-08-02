مرکز مدیریت راه‌های کشور با اعلام ترافیک سنگین در محدوده تونل آزادی در محور حمیل-سرابله-ایلام، از تردد روان در تمامی محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی کشور خبر داد و از انسداد مقطعی در محور بندرعباس-لار به دلیل عملیات عمرانی خبر داد.

تردد روان محورهای منتهی به مرزها به غیر از «حمیل-سرابله-ایلام»

تردد روان محورهای منتهی به مرزها به غیر از «حمیل-سرابله-ایلام»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مدیریت راه‌های کشور در اطلاعیه وضعیت جوی و ترافیکی محورهای برون‌شهری، آخرین وضعیت تردد در جاده‌های منتهی به مرزهای اربعینی را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر ترافیک در محور مرزی «حمیل-سرابله-ایلام» در محدوده تونل آزادی سنگین گزارش شده است. این در حالی است که وضعیت تردد در محورهای ایلام-مهران، بستان-چذابه، پیرانشهر-تمرچین، خرمشهر-شلمچه، قصرشیرین-خسروی و مریوان-باشماق روان و بدون گره ترافیکی است.

در سایر محورهای مواصلاتی کشور نیز، ترافیک در محور هراز در مسیر رفت و برگشت (محدوده سه‌راهی چلاو) و آزادراه قزوین-کرج-تهران (حدفاصل استاندارد تا پل کلاک) سنگین گزارش شده است. سایر محورهای پرتردد کشور از جمله چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن و آزادراه‌های تهران-شمال و قزوین-رشت، ترافیک روان دارند.

این مرکز همچنین از انسداد محور «بندرعباس-لار» در محدوده «کلمتعلی» خبر داد و اعلام کرد: با توجه به مسدود بودن این مسیر، تردد وسایل نقلیه از مسیر جایگزین «کهورستان - منبع آب - بندرعباس» انجام می‌شود. از رانندگان تقاضا می‌شود پیش از آغاز سفر، با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته و از وضعیت لحظه‌ای راه‌ها مطلع شوند.