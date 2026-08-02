به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،قهرمان عیوضلو در کمیته برنامه ریزی شهرستان بااعلام اینکه باید ظرفیت‌های شهر ارومیه درحوزه گردشگری شناسانده شود افزود:درصورت سرمایه گذاری‌های لازم دراین بخش، ارومیه می‌تواند به‌عنوان قطب برتر گردشگری درکشور مطرح شود.

وی برگزاری جلسات بررسی مشکلات محله محور رااز مهمترین جلسات درحل مشکلات مناطق کم برخوردار وحاشیه‌ای ارومیه عنوان کردوافزود:همه مدیران ومسئولان بایدجوابگوی عملکرد خود دراین مناطق باشند.

حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم با ذکر اینکه باید مشکلات مناطق مختلف ارومیه اولویت بندی شود گفت:امسال باید بیشتر طرح‌های نیمه تمام درسطح شهرستان به بهره‌برداری برسد.

حاکم ممکان یکی دیگر از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم از پایین بودن شاخص‌های شهرستان ارومیه درحوزه‌های مختلف انتقاد کرد و گفت:همه باید باوحدت و همدلی درجذب اعتبارات ملی وشهرستانی ونیز هزینه کرد آنها تلاش کنیم.

حسن اصغر زاده کارشناس مدیریت وبرنامه ریزی استان هم گفت:اعتبارات شهرستان ارومیه درسال جاری یک هزارو ۷۷۲میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد کمی داشته است.

دراین جلسه اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ارومیه پس از بررسی پیشنهاد‌ها و اولویت توسعه به تصویب اعضای کمیته برنامه ریزی رسید.