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علیمردانی گفت: تأمین بهموقع منابع مالی و پرداخت مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی، از مهمترین چالشهای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منصور علیمردانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به جلسات وزارت بهداشت برای تحلیل و پایش اجرای برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع، گفت: اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع باید با برنامهریزی دقیق انجام شود و نباید در این زمینه شتابزده عمل کرد، چرا که در صورت اجرای نادرست، افزایش هزینهها را به دنبال خواهد داشت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: عملیاتی شدن تجویز منطقی دارو، آزمایش، رادیولوژی وامآرآی و همچنین تکمیل پرونده الکترونیک سلامت بیماران از الزامات اجرای موفق پزشک خانواده است و اگر پرونده الکترونیک بهطور کامل اجرا شود، دیگر زمانی که بیمار در یک مرکز آزمایش یا تصویربرداری انجام داده است، نیازی نیست در مرکز دیگری همان خدمات را دوباره دریافت کند، مگر آنکه بر اساس زمانبندی و نظر پزشک نیاز به تکرار آن وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: این مسئله میتواند از انجام خدمات تشخیصی تکراری و غیرضروری جلوگیری کرده و هزینههای نظام سلامت را کاهش دهد؛ به عنوان مثال، وقتی مشخص باشد بیمار روز گذشته آزمایش داده است، پزشک میتواند بر اساس نتایج موجود در پرونده الکترونیک تصمیمگیری کند و نیازی به تکرار آزمایش برای تشخیص اولیه نخواهد بود.
مصرف آنتیبیوتیک در ایران حدود ۱۶ برابر میانگین جهانی است
علیمردانی با اشاره به مصرف بالای آنتیبیوتیک در کشور، گفت: مصرف آنتیبیوتیک در ایران حدود ۱۶ برابر میانگین جهانی است و اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع میتواند به اصلاح الگوی تجویز و کاهش مصرف غیرمنطقی دارو کمک کند.
این نماینده مجلس افزود: در نظام پزشک خانواده، شیوه پرداخت نیز از پرداخت بر اساس تعداد خدمات فاصله میگیرد و پزشک برای جمعیت مشخصی مسئولیت خواهد داشت؛ بنابراین انگیزهای برای افزایش غیرضروری تعداد خدمات و تجویزهای بیشتر وجود نخواهد داشت.
ثبت الکترونیکی خدمات و پرونده سلامت، امکان نظارت دقیقتر بر روند درمان را فراهم میکند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ثبت الکترونیکی خدمات و پرونده سلامت، امکان نظارت دقیقتر بر روند درمان را فراهم میکند، یادآور شد: در یک نظام ارجاع مناسب و منسجم، فرآیند تشخیص و درمان باید بر اساس راهنماهای بالینی انجام شود یعنی پزشک خانواده بر اساس علائم و شرایط بیمار میداند چه اقداماتی باید انجام دهد و در چه مرحلهای بیمار را به پزشک متخصص یا فوق تخصص ارجاع دهد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس دوازدهم، تأکید کرد: اجرای صحیح این فرآیند میتواند هزینههای نظام سلامت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و با اجرای نظام سرانه، منابع نیز هدفمندتر هزینه خواهد شد.
وی با اشاره به پوشش فعلی برنامه پزشک خانواده، گفت: یکی از مشکلات موجود، محدودیت منابع مالی است، برای سال جاری پوشش ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در برنامه پزشک خانواده مصوب شده که عمدتاً شامل روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر است. این برنامه همچنین به صورت آزمایشی در برخی استانها اجرا میشود؛ بهگونهای که در سه استان به شکل کامل و در سایر استانها در شهرهای منتخب در حال اجراست.
تأمین بهموقع منابع مالی و پرداخت مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی، از مهمترین چالشهای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تأمین بهموقع منابع مالی و پرداخت مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی را از مهمترین چالشهای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع دانست و گفت: یکی از موانعی که همواره با آن مواجه هستیم، تأمین بهموقع منابع و پرداخت مطالبات است و بدون تأمین مالی پایدار نمیتوان انتظار داشت این برنامه به شکل مطلوب اجرا شود.
علیمردانی درباره نقش بیمهها در اجرای پزشک خانواده نیز گفت: هر دو سازمان بیمهگر اصلی کشور از اجرای نظام پزشک خانواده و ارجاع استقبال میکنند، چرا که اجرای صحیح این نظام میتواند هزینههای آنها را کاهش دهد.
این نماینده مجلس یادآور شد: در کنار تأمین منابع مالی، نظام آموزش پزشکی نیز باید به سمت پزشک خانوادهمحوری حرکت کند، زیرا ساختار آموزشی فعلی کشور همچنان به طور کامل بر مبنای نظام ارجاع طراحی نشده است و اصلاح این بخش نیز برای موفقیت برنامه پزشک خانواده ضروری است.