وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر برگزاری همایش‌های علمی درباره اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب و همچنین تدوین اولویت‌های علم و فناوری کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در جلسه شورای معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گزارشی از عملکرد کمیته دانشگاهیان ستاد ملی مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب ارائه شد.

حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده، بر ضرورت استمرار فعالیت‌های علمی و فرهنگی در تبیین اندیشه‌ها و میراث رهبر شهید انقلاب تأکید کرد. وی با اشاره به ۳۷ سال سیاست‌گذاری علم و فناوری توسط رهبر شهید انقلاب، خواستار برگزاری مراسم بزرگداشت در دانشگاه‌ها و همچنین برپایی همایش‌های علمی در سطوح ملی و بین‌المللی با محوریت اندیشه‌ها و دیدگاه‌های ایشان شد. مقرر شد اخبار و جزئیات این رویدادها به‌زودی منتشر شود.

همچنین در این جلسه، در پی دستور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مبنی بر قرار گرفتن حوزه علم و فناوری در زمره اولویت‌های عملیاتی دولت طی دو سال آینده، موضوع در شورای معاونان وزارت علوم بررسی شد. بر این اساس، مقرر شد معاونت‌ها و بخش‌های مختلف وزارت علوم نسبت به احصا و تدوین اولویت‌های راهبردی و عملیاتی حوزه علم و فناوری اقدام کنند تا پس از جمع‌بندی، برای تصمیم‌گیری و پیگیری در سطح دولت ارائه شود.