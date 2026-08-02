وزیر نیرو و هیئت همراه از ساختمان پارک تخصصی علم و فناوری آب و انرژی بازدید کرده و در جریان روند توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های این پارک قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، پنجاه‌ونهمین جلسه امور آب وزارت نیرو در دولت چهاردهم با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، معاونان، مدیران ارشد و مسئولان حوزه آب، به میزبانی موسسه تحقیقات آب برگزار شد.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، پیش از برگزاری جلسه امور آب وزارت نیرو، از مدل‌های هیدرولیکی سد راغون تاجیکستان و سد ماملو، آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه کالیبراسیون و دیگر ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی موسسه بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، دستاورد‌ها و توانمندی‌های این مجموعه قرار گرفت.

پس از این بازدید، جلسه امور آب وزارت نیرو با محوریت ارائه گزارش عملکرد پژوهشی موسسه تحقیقات آب و بررسی گزارش نوسانات تراز آب دریای خزر برگزار شد.

در این جلسه، وزیر نیرو با تأکید بر ظرفیت‌های علمی و پژوهشی موسسه تحقیقات آب، استفاده از مدل‌های عددی و فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را در مطالعات و تصمیم‌سازی‌های حوزه آب ضروری دانست. وی همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی دریای خزر، بر تداوم مطالعات، پایش مستمر و ارائه راهکار‌های علمی و کاربردی از سوی موسسه تحقیقات آب برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه آب کشور تأکید کرد.

در جریان این نشست، حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، به همراه اعضای جلسه امور آب، وزیر نیرو را همراهی کردند.