در راستای تفاهم‌نامه منعقد شده با وزارت بهداشت، احداث و تکمیل ۲۴ خانه بهداشت در کهگیلویه و بویراحمد تصویب شد.

احداث و تکمیل خانه‌های بهداشت جدید در کهگیلویه و بویراحمد

احداث و تکمیل خانه‌های بهداشت جدید در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی استاندار در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت را از اولویت‌های مهم استان عنوان کرد و گفت: در راستای تفاهم‌نامه منعقد شده با وزارت بهداشت، احداث و تکمیل ۲۴ خانه بهداشت در دستور کار قرار گرفته است.

رحمانی با اشاره به نحوه تأمین اعتبار این طرح ها افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، هزینه‌های احداث و تکمیل خانه‌های بهداشت به صورت ۵۰ درصد توسط استان و ۵۰ درصد توسط وزارت بهداشت تأمین خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت پیگیری برای جذب سهم اعتبارات ملی و استانی، ادامه داد: تحقق این طرح نیازمند هماهنگی دستگاه‌های متولی و تسریع در فرآیندهای اداری برای آغاز عملیات اجرایی طرح ها است.

وی اضافه کرد: مسئولان مربوطه باید پیگیری‌های لازم را برای تخصیص سهم ۵۰ درصدی استان و جذب اعتبارات ملی انجام دهند تا این طرح های مهم حوزه سلامت در کوتاه‌ترین زمان وارد مرحله اجرا شوند.