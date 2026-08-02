در نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مطرح شد؛
احداث و تکمیل خانههای بهداشت جدید در کهگیلویه و بویراحمد
در راستای تفاهمنامه منعقد شده با وزارت بهداشت، احداث و تکمیل ۲۴ خانه بهداشت در کهگیلویه و بویراحمد تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی استاندار در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، توسعه زیرساختهای حوزه سلامت را از اولویتهای مهم استان عنوان کرد و گفت: در راستای تفاهمنامه منعقد شده با وزارت بهداشت، احداث و تکمیل ۲۴ خانه بهداشت در دستور کار قرار گرفته است.
رحمانی با اشاره به نحوه تأمین اعتبار این طرح ها افزود: بر اساس این تفاهمنامه، هزینههای احداث و تکمیل خانههای بهداشت به صورت ۵۰ درصد توسط استان و ۵۰ درصد توسط وزارت بهداشت تأمین خواهد شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت پیگیری برای جذب سهم اعتبارات ملی و استانی، ادامه داد: تحقق این طرح نیازمند هماهنگی دستگاههای متولی و تسریع در فرآیندهای اداری برای آغاز عملیات اجرایی طرح ها است.
وی اضافه کرد: مسئولان مربوطه باید پیگیریهای لازم را برای تخصیص سهم ۵۰ درصدی استان و جذب اعتبارات ملی انجام دهند تا این طرح های مهم حوزه سلامت در کوتاهترین زمان وارد مرحله اجرا شوند.
رحمانی همچنین بر تسریع در اخذ مجوزهای قانونی طرح ها تأکید کرد و گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی و دانشگاه علوم پزشکی استان موظف هستند برای طرح های فاقد مجوز ماده ۲۳، جلسات لازم را در اولین فرصت برگزار و این موضوع را به عنوان یک اولویت دنبال کنند.