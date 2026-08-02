به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،اسحاق رحمت فر افزود: رئیس اداره آبفای شهرستان مهر گفت: یک حلقه چاه آبرفتی با عمق ۲۰۰ متر و حجم آبدهی ۳۲۰ متر بر ثانیه و توان آبدهی به ۲ هزار مشترک با اعتباری افزون بر ۱۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی حفر تجهیز و وارد مدار شد.

او بیان کرد: همچنین با وارد مدار شدن این حلقه چاه مشکل کم آبی ۶ هزار و ۵۰۰ مشترک در شهر گله دار برطرف شد.

محله هورمه در شهر گله دار شهرستان مهر در محدوده‌ی شمال غربی شهر گله‌دار واقع شده است که این محله از شرق با میدان خلیج فارس محدود شده است و با محله‌های جاسم آباد شهر گله دار مجاورت دارد.