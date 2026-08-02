۴۰۰ اثر دانش آموزی استان البرز به چهل و چهارمین جشنواره کشوری فرهنگی هنری فردا راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، فرهاد منظوری معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به اینکه این جشنواره از ۲۰ مهرماه سال گذشته همزمان با روز بزرگداشت فردوسی در مدارس آغاز شد، گفت: در مرحله آموزشگاهی این جشنواره ۳۷ هزار نفر شرکت کردند.

وی بیان داشت: به دبیرخانه استانی این جشنواره، چهار هزار اثر راه پیدا کرد که پس از ارزیابی آثار توسط ۲۴ داور البرزی، ۴۰۰ اثردانش آموزی به دبیرخانه چهل و چهارمین جشنواره فرهنگی هنری فردا مستقر در استان اصفهان تحویل داده شد.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را تقویت روحیه رقابت پذیری، خلاقیت و شادابی در بین دانش آموزان عنوان کرد و گفت: چهل و چهارمین جشنواره فرهنگی هنری فردا در شش محور و رشته‌های مختلف از جمله هنر‌های آوایی، نمایشی، آفرینش‌های ادبی، هنر‌های دستی و تجسمی، فضای مجازی و نقد ادبی برگزار شد.