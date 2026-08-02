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در موکبهای مرز مهران، خادمانی از کودک تا بزرگسال، از گوشه و کنار ایران گرد هم آمدهاند تا با عشق به امام حسین (ع)، خدمتی بینظیر به زائران اربعین ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ موکبهای مرز مهران این روزها صحنهای از عشق و ایثار است؛ خادمانی از کودک تا بزرگ، از گوشه و کنار ایران، برای خدمت به زائران اربعین حسینی گرد هم آمدهاند.
کودکانی که با دستان کوچکشان آب و شربت به زائران تعارف میکنند، نوجوانانی که با شور و شوق در توزیع غذا کمک میکنند، و بزرگسالانی که با دلی سرشار از عشق، شبانهروز در حال خدمترسانی هستند؛ همگی یک هدف دارند: عشق به امام حسین (ع) و تداوم راه عاشورا.
این حضور گسترده و متنوع، نشان از عمق ارادت مردم ایران به خاندان پیامبر (ص) و فرهنگ ایثار و خدمت دارد. موکبها، نه فقط محل پذیرایی، که نمادی از همبستگی و همدلی مردمی است که در مسیر حسین (ع)، یکدل و یکصدا شدهاند.
اینجا مرزها محو میشود و فقط عشق باقی میماند؛ عشقی که خادمان را از هر قشر و هر سن، پای سفره حسین (ع) جمع کرده است.