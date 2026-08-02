پخش زنده
امروز: -
معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: هدف راهبردی ما از تربیت دانشجویان خارجی، آمادهسازی آنان برای ورود به بازار کار منطقه و جهان است؛ چرا که بازار کار جهانی، عرصهای بهشدت رقابتی با حضور کشورهای رقیب و دانشگاههای مطرح است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر قنبریباغستان در هفتادمین نشست کارگروه ملی جذب دانشجویان بینالمللی که به عنوان چهارمین نشست حضوری اعضای این کارگروه برگزار شد، اظهار داشت: در حوزه آموزش، توجه به چند مؤلفه اساسی حائز اهمیت است؛ نخستین موضوع، کیفیت آموزش است که از دیدگاه تمامی دستاندرکاران، اصلی مفروض و غیرقابلچشمپوشی تلقی میشود.
وی با بیان اینکه رویکرد فعلی سازمان امور دانشجویان در جذب دانشجویان بینالمللی، تمرکز بر دانشگاههای تراز اول است، افزود: دوران سپردن سکانداری جذب دانشجویان خارجی به دانشگاههای ضعیفتر پایان یافته است و اکنون دانشگاههای بزرگ، برتر و منتخب کشور، عهدهدار این مسئولیت هستند. در همین راستا، با همکاری معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تمام تلاش خود را معطوف کردهایم تا کیفیت آموزشی در این مراکز به نحو مطلوبی تضمین شود.
دکتر قنبریباغستان در ادامه به تشریح دومین محور مهم یعنی «استانداردسازی بر اساس ترندها و موجهای جدید بینالمللیسازی» پرداخت و گفت: هدف راهبردی ما از تربیت دانشجویان خارجی، آمادهسازی آنان برای ورود به بازار کار منطقه و جهان است؛ چرا که بازار کار جهانی، عرصهای بهشدت رقابتی با حضور کشورهای رقیب و دانشگاههای مطرح است.
معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: با توجه به اقتضائات بازار کار جهانی، نیاز است تا استانداردسازیهای ویژهای در حوزه آموزش صورت گیرد. اگر قادر نباشیم سرفصلهای درسی را بهروزرسانی کرده و استانداردهای آموزشی لازم را با همکاری معاونت آموزشی وزارت علوم در دانشگاههای برتر پیادهسازی کنیم، در این عرصه رقابتی موفق نخواهیم بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما در کارگروه ملی جذب، برگزاری نشستهای تخصصی با حوزه معاونت آموزشی است تا اطمینان حاصل کنیم دانشجوی خارجی پس از پذیرش و تحصیل در دانشگاههای برتر ایران، علاوه بر بهرهمندی از آموزشهای باکیفیت، از مهارتها و آمادگیهای لازم برای ورود موفق به بازار کار جهانی برخوردار خواهد بود.