هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با راه‌اندازی پروازهای مستقیم از فرودگاه‌های اراک، ساری و رشت به مقصد نجف اشرف، شبکه عملیاتی خود در ایام اربعین را به ۱۲ فرودگاه کشور گسترش داد؛ اقدامی که با هدف توزیع متوازن ظرفیت و تسهیل سفر زائران انجام شده است.

گسترش شبکه پروازی اربعین «هما»؛ آغاز پروازهای مستقیم از اراک، ساری و رشت به نجف

گسترش شبکه پروازی اربعین «هما»؛ آغاز پروازهای مستقیم از اراک، ساری و رشت به نجف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در راستای توسعه مرحله‌ای شبکه پروازی اربعین حسینی و با هدف آمادگی عملیاتی برای مدیریت پیک سفرهای زائران، از روز جمعه ۹ مردادماه ۱۴۰۵، پروازهای مستقیم از فرودگاه‌های اراک، ساری و رشت به مقصد نجف اشرف را آغاز کرد.

با عملیاتی شدن این مسیرها، فرودگاه‌های اراک، ساری و رشت به ترتیب به عنوان دهمین، یازدهمین و دوازدهمین ایستگاه فعال «هما» در عملیات اربعین به شبکه پروازی نجف پیوستند. این شرکت هواپیمایی اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی‌شده، سایر فرودگاه‌های تعیین‌شده نیز به‌تدریج به این شبکه افزوده خواهند شد.

مدیریت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص اظهار داشت: فعال‌سازی مرحله‌ای فرودگاه‌ها، بخشی از راهبرد عملیاتی ما برای توزیع متوازن ظرفیت پروازی در سراسر کشور و کاهش تمرکز بیش از حد سفرها در چند فرودگاه پرتردد است. این رویکرد باعث می‌شود در روزهای اوج تقاضا، مدیریت عملیات و ارائه خدمات به زائران با کارایی و کیفیت بالاتری صورت گیرد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، شبکه پروازی اربعین «هما» با تکمیل روند فعال‌سازی ایستگاه‌های باقی‌مانده، به ۱۷ فرودگاه کشور خواهد رسید تا زائران امکان اعزام از نزدیک‌ترین فرودگاه محل سکونت خود را داشته باشند.