رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری مراسم اربعین حسینی با شعار «باید برخاست» در شهر مقدس قم خبر داد و گفت: راهپیمایی دلدادگان حسینی امسال با پیش‌بینی حضور پرشورتر مردم، از مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) تا مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم، با اشاره به برنامه‌های اربعین حسینی در قم گفت: راهپیمایی دلدادگان حسینی هر ساله با حضور گسترده عاشقان اهل‌بیت (ع) در مسیر منتهی به مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد امسال این مراسم با استقبال و حضور بیشتری نسبت به سال‌های گذشته همراه خواهد بود.

حجت‌الاسلام محمدحسن ذاکری‌ افزود: با تشکیل ستاد اربعین و کمیته‌های تخصصی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم انجام شده و دستگاه‌های اجرایی، مواکب مردمی، گروه‌های جهادی و تشکل‌های مردمی در طول مسیر، خدمات مورد نیاز زائران و عزاداران را ارائه خواهند کرد.

وی با تأکید بر استمرار حضور مردمی در مراسم اربعین گفت: راهپیمایی امسال با شعار «باید برخاست»، نماد تداوم راه، قیام و پیام عاشورا و تجدید عهد با آرمان‌های امام حسین (ع) خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: مراسم روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، همزمان با اربعین حسینی، از ساعت ۱۷ با راهپیمایی دلدادگان حسینی از ابتدای بلوار پیامبر اعظم (ص) در مسیر طریق‌المهدی (عج) به سمت مسجد مقدس جمکران آغاز می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، ساعت ۱۸ مراسم قرائت زیارت اربعین در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد و ساعت ۲۲ نیز اجتماع مردمی «یالثارات‌الحسین (ع)» در میدان آل‌یاسین (پرچم) با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم از عموم مردم مؤمن، هیئات مذهبی و عاشقان اهل‌بیت (ع) دعوت کرده است با حضور پرشور در این مراسم، جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و ارادت به سیدالشهدا (ع) را به نمایش بگذارند.







