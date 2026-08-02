سومین دوره تابستانه «تاجر کوچک» با هدف آموزش مهارت‌های مالی، کارآفرینی، اعتماد به نفس، کار تیمی و تصمیم‌گیری به کودکان ۹ تا ۱۲ سال، با بهره‌گیری از روش‌های بازی‌محور و فعالیت‌های تعاملی در یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سومین دوره تابستانه «تاجر کوچک» با هدف آموزش مهارت‌های مالی، کارآفرینی، اعتماد به نفس، کار تیمی و تصمیم‌گیری به کودکان ۹ تا ۱۲ سال، با بهره‌گیری از روش‌های بازی‌محور و فعالیت‌های تعاملی در یزد برگزار شد.

در این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان با مفاهیم پایه سواد مالی، فروش و مدیریت منابع مالی آشنا می‌شوند و مهارت‌هایی همچون پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، بهینه‌سازی هزینه‌ها و آشنایی با اصول روان‌شناسی تجارت را فرا گرفتند.

برگزارکنندگان این دوره تلاش کرده‌اند تا آموزش مفاهیم اقتصادی را از طریق بازی، فعالیت‌های گروهی و تجربه عملی برای کودکان جذاب و کاربردی کنند تا آنان ضمن یادگیری، مهارت‌های فردی و اجتماعی خود را نیز تقویت کنند.

بخش عملی این دوره شامل بازدید‌های آموزشی از مراکز مرتبط است تا کودکان آموخته‌های خود را در محیط واقعی تجربه کنند. همچنین در پایان دوره، بازارچه‌ای با مشارکت کودکان برگزار خواهد شد تا شرکت‌کنندگان با تلفیق مفاهیم آموزش‌دیده، تجربه‌ای عملی از تولید، فروش، مدیریت سرمایه و تصمیم‌گیری اقتصادی کسب کنند.

دوره تابستانه «تاجر کوچک» با هدف پرورش نسل آینده کارآفرینان و ارتقای سواد مالی کودکان، برای گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال در یزد برگزار شد.