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استاندار همدان اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی این طرح ابلاغ شده و باید با استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص، فاز نخست آن در دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ملانوری شمسی در نشست تعیین اعتبار مرکز ناباروری همدان با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل مرکز فوقتخصصی ناباروری استان گفت: اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی این طرح ابلاغ شده و باید با استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص، فاز نخست آن در دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسد.
وی اظهار کرد: رمز موفقیت و پیشرفت استان، استفاده از نیروهای توانمند، مدیریت میدانی و پیگیری مستمر مسائل است و مدیریت استان به دنبال حل مشکلات و اجرای برنامههای توسعهای است.
استاندار همدان با اشاره به اهمیت طرحهای حوزه سلامت افزود: برخی طرحها به دلیل نبود پیگیری لازم سالها متوقف ماندهاند، در حالی که با برنامهریزی مناسب میتوان آنها را به سرانجام رساند.
استاندار همدان سلامت را یکی از اولویتهای اصلی استان دانست و افزود: سرمایهها و ظرفیتهای موجود باید برای خدمترسانی بیشتر به مردم به کار گرفته شود.
وی با اشاره به وجود حدود ۹ هزار بیمار سرطانی در استان، راهاندازی مرکز جامع سرطان را از دیگر اولویتهای حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: این مرکز و مرکز فوقتخصصی ناباروری از طرحهای مهم استان هستند که باید با جدیت دنبال شوند.
استاندار همدان با تأکید بر اهمیت موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری اظهار کرد: راهاندازی مرکز فوقتخصصی ناباروری علاوه بر پاسخگویی به نیاز مردم استان، میتواند به مراجعان استانهای همجوار نیز خدمات تخصصی ارائه کند.
وی با اشاره به اینکه برنامهریزی برای اجرای فاز دوم مرکز ناباروری نیز باید از هماکنون انجام شود افزود: پیمانکار باید با سرعت کار را آغاز کند و از نیروهای کاربلد و متخصص در اجرای این طرح استفاده شود.
سید مهدی وفایی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان نیز در این نشست با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه سلامت گفت: طرحهایی هم، چون بیمارستان هزار تختخوابی، مرکز جامع سرطان، اختصاص ۲۵ دستگاه آمبولانس به استان و مرکز ناباروری از جمله برنامههای مهم استان در حوزه سلامت است.
غلام رضا کلوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز با اشاره به ظرفیت سلولهای بنیادی و خون بند ناف گفت: این ظرفیت میتواند در درمان بسیاری از بیماریها نقش مؤثری داشته باشد.
رئیس جهاد دانشگاهی همدان نیز با بیان اینکه مرکز درمان ناباروری این مجموعه بهعنوان یک مرکز سطح سه طراحی شده است گفت: پس از تکمیل، این مرکز کاملترین خدمات تشخیصی و درمانی ناباروری را به مراجعان استان همدان و استانهای همجوار ارائه خواهد کرد.
خلیل میرزایی با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی این طرح افزود: زیرساختهای ساختمانی مرکز تقریباً تکمیل شده و مهمترین نیاز فعلی، تأمین تجهیزات تخصصی و فوقتخصصی، تکمیل اتاق عمل، سیستم هواساز و برخی زیرساختهای فنی است.
رئیس جهاد دانشگاهی همدان همچنین گفت: نمایندگی بانک خون بند ناف رویان از سال ۱۳۸۶ در استان فعال است و تاکنون بیش از ۱۰ هزار نمونه خون بند ناف در همدان ثبت شده است.