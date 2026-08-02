

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی علی‌نژاد در بازدید از تمرینات تیم‌های ملی بسکتبال سه‌نفره دختران و پسران کشور خطاب به نفرات این تیم‌ها گفت: در یک سال و نیم گذشته که در کمیته ملی المپیک مسئولیت داشته‌ام، در رویداد‌های بحرین، ریاض و سانیا در کنار تیم‌های بسکتبال سه‌نفره بودیم. واقعاً انرژی، شور و انگیزه‌ای که در تیم‌های دختران و پسران کشورمان در این رقابت‌ها دیدم، قابل تحسین و ستایش بود.

وی اضافه کرد: ملی‌پوشان بسکتبال سه‌نفره عملکرد بسیار خوبی داشتند که این موضوع نشان‌دهنده آینده روشن این رشته است. تعصب، غیرت، شور و اشتیاق مربیان نیز واقعاً جذاب و لذت‌بخش بود. اکنون کمتر از ۵۰ روز تا آغاز بازی‌های آسیایی ناگویا باقی مانده و تیم ملی بسکتبال پنج‌نفره نخستین تیم کاروان ایران خواهد بود که رقابت‌های خود را آغاز می‌کند. مسابقات بسکتبال پنج‌نفره ۹ روز پیش از مراسم افتتاحیه بازی‌ها آغاز می‌شود و این تیم پیش‌قراول کاروان ایران خواهد بود. پس از آن نوبت به رقابت‌های بسکتبال سه‌نفره می‌رسد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: زمان زیادی تا بازی‌ها باقی نمانده و باید با تلاش و تمرین بیشتر آماده شویم. قطعاً حضور در مسابقات چین فرصت مناسبی برای رسیدن به آمادگی مطلوب خواهد بود. در سانیا نیز دیدیم که تیم‌ها بازی به بازی عملکرد بهتری داشتند. کمبود مسابقات تدارکاتی همواره یکی از مشکلات ما بوده، اما فکر می‌کنم با برنامه‌ریزی فدراسیون، این مشکل در مسیر ناگویا تا حد زیادی برطرف شود. حضور در یک رویداد بین‌المللی می‌تواند هماهنگی بیشتری در تیم ایجاد کند تا در ناگویا بهترین عملکرد را به نمایش بگذارید.

علی‌نژاد یادآور شد: تیم ملی بسکتبال سه‌نفره بانوان یکی از معدود رشته‌های تیمی بانوان در کاروان ایران است و همین موضوع مسئولیت شما را سنگین‌تر می‌کند. شما نماینده تمام رشته‌های توپی بانوان هستید و باید کاری کنید که مسیر برای حضور و موفقیت سایر رشته‌ها نیز هموارتر شود. دختران ورزشکار ایران ظرفیت بسیار بالایی دارند و هر زمان که فرصت حضور در میادین بین‌المللی برای آنها فراهم شده، توانسته‌اند موفق عمل کنند.

وی عنوان کرد: در جهان رویکرد جدیدی برای توجه بیشتر به ورزش‌های خیابانی شکل گرفته و کرستی کاونتری، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، نیز به دنبال ایجاد تغییرات بنیادین در المپیک ۲۰۳۲ است. رشته‌هایی مانند بسکتبال سه‌نفره در آینده ورزش جهان جایگاه پررنگ‌تری خواهند داشت و چشم‌انداز روشنی پیش روی آنها قرار دارد.

علی‌نژاد در جمع خبرنگاران نیز اظهار داشت: در ادامه بازدید از اردو‌های تیم‌های ملی، امروز این توفیق را داشتیم که در کنار جواد داوری و همکارانش در فدراسیون بسکتبال حضور پیدا کنیم و از تمرینات تیم‌های ملی بسکتبال سه‌نفره دختران و پسران بازدید داشته باشیم. ان‌شاءالله در ادامه از تمرینات تیم ملی بسکتبال پنج‌نفره بازدید خواهیم کرد. هدف ما از حضور در اردوها، خداقوت گفتن به ورزشکاران، مربیان و مسئولان فدراسیون‌ها و همچنین بررسی میدانی مسائل و مشکلات احتمالی برای کمک به رفع آنهاست.

وی ادامه داد: بسکتبال سه‌نفره دختران و پسران در ایران قدمت زیادی ندارد، اما خوشبختانه در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است. ملی‌پوشان ما در بازی‌های آسیایی جوانان، بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی و بازی‌های ساحلی عملکرد بسیار خوبی داشتند و در برخی رویداد‌ها نیز موفق به کسب مدال‌های ارزشمند شدند. امیدوارم در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز دختران و پسران ما نتایج خوبی رقم بزنند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک درباره شرایط ملی‌پوشان بسکتبال سه‌نفره گفت: ملی‌پوشان دختر را در رقابت‌های ریاض و بحرین از نزدیک دیده بودم و از توانایی‌های آنها شناخت دارم. ضمن اینکه مسابقات ناگویا نیز در رده سنی زیر ۲۳ سال برگزار می‌شود. امروز هم تمرینات خوبی را از آنها شاهد بودم و با جدیت و انگیزه تمرین می‌کردند. هفته آینده عازم یک رویداد بین‌المللی هستند و امیدوارم در آن مسابقات هم نتایج خوبی کسب کنند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سئوال که آیا مدال‌آوران ناگویا شامل قانون سرباز قهرمان می‌شوند، گفت: طبق این قانون اگر مدال‌آوران (طلا، نقره و برنز) در شرایط سنی سربازی بوده و مشمول شده‌ باشند، با کسب مدال آن هم با هر رنگی، معاف خواهند شد.

وی درباره تعویض کفپوش سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی گفت: فدراسیون بسکتبال اقدام ارزشمندی در حوزه زیرساخت‌ها انجام داده است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از جمله اقداماتی است که آثار آن سال‌ها باقی می‌ماند. پس از سال‌ها، کفپوش این سالن تعویض شد و اکنون یکی از بهترین کفپوش‌های استاندارد دنیا که ساخت ایتالیاست، در این سالن نصب شده است. این موضوع باعث می‌شود ملی‌پوشان با آرامش بیشتری تمرین کنند، خطر آسیب‌دیدگی کاهش پیدا کند و شرایط بهتری برای آماده‌سازی آنها فراهم شود.