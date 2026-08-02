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مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآوردههای دارویی با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه استواردشیپ آنتیبیوتیک در بیمارستانها گفت: مصرف منطقی آنتیبیوتیکها بر اساس راهنماهای درمانی و شواهد آزمایشگاهی، نقش مهمی در کاهش مقاومت میکروبی، ارتقای ایمنی بیماران و بهبود کیفیت خدمات درمانی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داریوش محبی با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح مصرف آنتیبیوتیکها در مراکز درمانی اظهار کرد: عفونتهای بیمارستانی از مهمترین چالشهای نظام سلامت به شمار میروند که علاوه بر به تأخیر انداختن روند بهبودی بیماران، موجب افزایش مدت بستری، تحمیل هزینههای درمانی و افزایش خطر بروز مقاومت آنتیبیوتیکی میشوند.
وی افزود: شایعترین عفونتهای بیمارستانی در کشور شامل عفونت دستگاه ادراری، پنومونی مرتبط با ونتیلاتور، عفونت محل جراحی و عفونت جریان خون است که در صورت مصرف غیرمنطقی آنتیبیوتیکها، درمان آنها با دشواری بیشتری همراه خواهد شد.
مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآوردههای دارویی با اشاره به هشدارهای سازمان جهانی بهداشت درباره گسترش مقاومت ضد میکروبی تصریح کرد: مصرف بیرویه، تجویز نادرست، انتخاب دوز نامناسب یا طول درمان غیرعلمی آنتیبیوتیکها، اثربخشی این داروهای حیاتی را کاهش داده و میتواند منجر به افزایش مرگومیر، طولانی شدن بستری بیماران و تحمیل هزینههای سنگین به نظام سلامت شود.
وی اجرای برنامه استواردشیپ آنتیبیوتیک را یکی از مؤثرترین راهکارهای مقابله با مقاومت میکروبی دانست و گفت: این برنامه با هدف بهینهسازی مصرف آنتیبیوتیکها، کاهش تجویزهای غیرضروری و انتخاب مناسبترین داروی ضد میکروبی بر اساس راهنماهای درمانی، نتایج کشت و آنتیبیوگرام در بیمارستانها اجرا میشود.
محبی ادامه داد: بر اساس دستورالعملهای وزارت بهداشت، مصرف برخی داروهای حیاتی از جمله ونکومایسین، لینزولید، تیکوپلانین، کارباپنمها، کولیستین، کسپوفانژین، وریکونازول و آمفوتریسین B باید تحت نظارت متخصص بیماریهای عفونی و داروساز بالینی و بر مبنای شواهد علمی انجام شود تا ضمن حفظ اثربخشی درمان، از گسترش مقاومت میکروبی جلوگیری شود.
وی همچنین با اشاره به نقش برنامه استواردشیپ در ارتقای کیفیت خدمات درمانی خاطرنشان کرد: ثبت اطلاعات مربوط به نتایج کشت، آنتیبیوگرام، محل عفونت و روند درمان در قالب فرمهای استواردشیپ، امکان پایش مستمر مصرف آنتیبیوتیکها و تصمیمگیری دقیقتر برای ادامه درمان را فراهم میکند.
مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآوردههای دارویی بر ضرورت همکاری پزشکان، داروسازان بالینی، متخصصان بیماریهای عفونی و کمیتههای کنترل عفونت بیمارستانها تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق برنامههای استواردشیپ و رعایت اصول تجویز منطقی آنتیبیوتیکها، نقش مؤثری در حفظ اثربخشی داروهای ضد میکروبی، کاهش مقاومت آنتیبیوتیکی و ارتقای ایمنی بیماران خواهد داشت.