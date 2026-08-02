به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،مصطفی علیمردان گفت: امسال ۲هزار و ۵۵۰ تن گندم و جو از ۷۰۰ هکتار از مزارع شهرستان برداشت شده است.

علیمردان بیان کرد: از مجموع این سطح زیر کشت، ۳۰۰ هکتار به گندم آبی، ۳۰۰ هکتار به جو آبی و ۱۰۰ هکتار به جو دیم اختصاص داشت که عملیات برداشت تمامی این محصولات به پایان رسیده است.

او افزود: از سطح ۳۰۰ هکتاری گندم آبی، با متوسط عملکرد ۴.۵ تن در هکتار، هزار و ۳۵۰ تن گندم برداشت شده است، همچنین از مجموع ۴۰۰ هکتار زمین‌های زیر کشت جو آبی و دیم، با میانگین عملکرد ۴ تن در هکتار، هزار و ۲۰۰ تن جو برداشت شده است.

مسئول واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز اضافه کرد: از مجموع هزار و ۳۵۰ تن گندم برداشت شده، تاکنون، حدود ۴۵ تن تحویل سیلوی بختگان شده است.

علیمردان در پایان گفت : رعایت اصول فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت، برای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد محصولات کشاورزی بسیار مهم و حائز اهمیت است.