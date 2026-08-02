در حالی که در روزهای اخیر قیمت هر شانه تخم‌مرغ در برخی نقاط بازار به ۶۰۰ هزار تومان رسیده است، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر کافی بودن تولید ماهانه ۱۰۵ هزار تنی، این افزایش قیمت را «کوتاه‌مدت» دانست و از برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار در نیمه دوم سال خبر داد.

روح‌الله زحمتکش، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، درباره نوسانات اخیر قیمت تخم‌مرغ در بازار اظهار داشت: میزان تولید ماهانه تخم‌مرغ در کشور حدود ۱۰۵ هزار تن است که با میزان مصرفِ فعلی همخوانی کامل دارد و کمبودی در عرضه وجود ندارد.

زحمتکش با اشاره به دلایل فنیِ مؤثر بر عرضه، گفت: با توجه به افت قیمت در فصل گرم و برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان و حفظ استمرار تولید، بخشی از گله‌های مرغ تخم‌گذار (حدود ۱۰ میلیون قطعه) وارد مرحله «پولت‌بری» (تولک‌بری) شدند تا با راندمان بهتر برای نیمه دوم سال آماده شوند. این اقدام اگرچه مدیریت تولید را در بلندمدت تضمین می‌کند، اما در کوتاه‌مدت نوساناتی در عرضه ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه قیمت فعلی و نوسانات اخیر «کوتاه‌مدت» است، تصریح کرد: قیمت ارشادیِ اعلامی برای هر کیلو تخم‌مرغ حدود ۲۳۵ هزار تومان است. تلاش ما این است که با مدیریت بازار و حمایت از تولیدکننده، قیمت‌ها به ثبات برسد و از مصرف‌کنندگان خواست از پرداخت مبالغ غیرمنصفانه خودداری کنند. در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشیِ خارج از عرف، موضوع از طریق مراجع نظارتی پیگیری می‌شود.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی درباره سیاست‌های صادراتی افزود: سیاست ما استمرار صادرات بدون ایجاد نوسان در بازار داخلی است. در حال حاضر محدودیت صادرات در تمامی حوزه‌ها از جمله گوشت مرغ، تخم‌مرغ و محصولات دامی برداشته شده است تا تولیدکنندگان بتوانند با سود منصفانه به فعالیت خود ادامه دهند. مازاد تولید در ماه‌های پیش‌رو، با تکیه بر بازارهای منطقه‌ای صادر خواهد شد تا از ضرر تولیدکنندگان جلوگیری شود.

زحمتکش در پایان خاطرنشان کرد: با خنک شدن هوا و پایان دوره تولک‌بری، پیش‌بینی می‌شود وضعیت تولید در هفت ماهه دوم سال به ثبات کامل برسد.