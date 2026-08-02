به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در چهار ماهه نخست امسال ۴ هزار و ۲۹۶ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که در این مدت شهرستان بشرویه ۴.۱ درصدی افزایش ولادت افزایش داشته است.

محمدزاده افزود: از این ولادت‌ها ۲ هزار و ۸۵۵ واقعه در مناطق شهری و هزار و ۴۴۱ واقعه در مناطق روستائی به ثبت رسیده است.

وی گفت: همچنین در چهار ماهه نخست امسال ۲ هزار ۳۹ دختر و ۲ هزار و ۲۵۷ پسر در استان متولد شده‌اند.

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی میانگین سن مادران را ۳۰.۴ و پدران را ۳۴.۷ سال اعلام کرد.

محمدزاده افزود: در چهار ماهه نخست امسال بیشترین مرتبه فرزند آوری مربوط به فرزندان دوم خانواده بعد از آن فرزند اول و سپس فرزند سوم است.