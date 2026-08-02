

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی گفت: در راستای شناسایی، توانمندسازی و هدایت استعداد‌های برتر و با هدف ایجاد زمینه نقش‌آفرینی آنان در حل مسائل کشور، ثبت‌نام دهمین دوره طرح شهید احمدی‌روشن ویژه استادان متقاضی راهبری هسته‌های مسئله‌محور آغاز شده است.

ایزد خواه افزود: مهلت ثبت‌نام در دهمین دوره طرح شهید احمدی روشن تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.

وی گفت: در این طرح، استادان دانشگاهی واجد شرایط می‌توانند با تشکیل و راهبری هسته‌های مسئله‌محور، زمینه فعالیت گروهی استعداد‌های برتر و دانشجویان مستعد را در مسیر ارائه راهکار‌های علمی و فناورانه برای حل چالش‌های کشور فراهم کنند.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی افزود: هسته‌های مسئله‌محور در این دوره با تمرکز بر مسائل اولویت‌دار کشور شکل گرفته و اعضای هسته‌ها با هدایت استاد راهبر، ضمن بهره‌مندی از ظرفیت‌های آموزشی و حمایتی بنیاد ملی نخبگان، به فعالیت‌های پژوهشی و حل مسئله خواهند پرداخت.

ایزد خواه گفت: بر اساس این فراخوان، استادان متقاضی راهبری هسته‌های مسئله‌محور می‌توانند برای ثبت‌نام و تکمیل فرآیند درخواست خود به سامانه sina.bmn.ir مراجعه کنند.