به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مؤدیانی که حداکثر تا پایان امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه نسبت به «ذخیره نهایی خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش‌افزوده» مربوط به دوره بهار ۱۴۰۵ در سامانه مؤدیان اقدام کنند، مشمول سیاست‌های تشویقی سازمان امور مالیاتی خواهند شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این دسته از مؤدیان، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم موضوع بند «ب» ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در خصوص مالیات محاسبه‌شده در خلاصه عملکرد بهره‌مند می‌ شوند.