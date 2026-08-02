بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزشافزوده؛ مهلت تا ۲۵ مردادماه
روابط عمومی امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد شرایط جدید بخشودگی جرایم مالیاتی را برای مؤدیان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مؤدیانی که حداکثر تا پایان امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه نسبت به «ذخیره نهایی خلاصه عملکرد مالیات بر ارزشافزوده» مربوط به دوره بهار ۱۴۰۵ در سامانه مؤدیان اقدام کنند، مشمول سیاستهای تشویقی سازمان امور مالیاتی خواهند شد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: این دسته از مؤدیان، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم موضوع بند «ب» ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزشافزوده، در خصوص مالیات محاسبهشده در خلاصه عملکرد بهرهمند می شوند.
اداره کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد از تمامی مشمولان خواست تا با توجه به محدودیت زمانی تعیینشده، در مهلت مقرر نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در سامانه مؤدیان اقدام نمایند تا از این فرصت ویژه جهت بخشودگی جرایم برخوردار شوند.