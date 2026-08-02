به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ قاسم جانعلی‌پور گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت خانه ای در رشت و ارجاع پرونده به پلیس آگاهی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات فنی و تخصصی، بررسی صحنه جرم و جمع‌آوری سرنخ‌های لازم، هویت اعضای یک باند ۳ نفره را شناسایی کردند.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به هماهنگی مرجع قضائی و گرفتن نیابت، گروهی از کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت به تهران اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه ۲ متهم را دستگیر کردن گفت: در بازرسی از سارقان حدود ۸ هزار دلار وجه نقد کشف شد.

سرهنگ جانعلی‌پور همچنین افزود: با هماهنگی قضائی، متهم سوم نیز با شگرد‌های پلیسی در شهرستان رشت دستگیر شد.

وی با اشاره به اعتراف متهمان ۲۹، ۳۳ و ۳۵ ساله به ارتکاب این سرقت، خاطرنشان کرد: در این پرونده ۸ هزار دلار وجه نقد و ۹۰ گرم طلا به ارزش تقریبی ۳ میلیارد تومان ربوده شده بود که متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی با تأکید بر نقش مهم مشارکت شهروندان در پیشگیری از سرقت، از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های پلیس، زمینه‌های وقوع سرقت را کاهش دهند.