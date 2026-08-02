بر اساس هشدار سطح قرمز هواشناسی خوزستان وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر در اغلب مناطق استان تا روز شنبه ۱۷ مرداد تداوم خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرار توده هوای گرم و وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر تا پایان هفته در اغلب نقاط استان (از جمله پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه) بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی است.

بر همین اساس هواشناسی هشدار سطح قرمز صادر کرد. بر اساس این هشدار، وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر در اغلب مناطق استان تا روز شنبه ۱۷ مرداد تداوم خواهد داشت.

افزایش رطوبت و شرجی همچنان در سواحل و مناطق جنوبی و جنوب شرقی استان تداوم خواهد داشت. و سپس از روز سه شنبه با گسترش این جریانات تا پایان هفته افزایش رطوبت و شرجی به مناطق مرکزی و غربی نیز کشیده خواهد شد.

تا پایان هفته افزایش ابر در اغلب مناطق و وزش باد متوسط تا نسبتا شدید طی ساعاتی در مناطق شرقی دور از انتظار نیست.

در شبانه روز گذشته امیدیه، بستان، رامشیر با دمای ۵۰.۶ و دهدز با دمای ۲۶.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۹.۵ و کمینه دمای ۳۱.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.