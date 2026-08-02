چهارمین مهرواره فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهشی «بچه‌های مقاومت» به همت معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با انتشار فراخوان چهارمین مهرواره «بچه‌های مقاومت» از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان سراسر کشور دعوت کرد آثار خود را در بخش‌های فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهشی تا پایان مرداد ۱۴۰۵ از طریق لینک arbaeen_b/ir.kpf.kvb://https به دبیرخانه‌های این رویداد ارسال کنند.

این مهرواره با الهام از فرهنگ عاشورا و مقاومت و با محوریت «رهبر شهید» و «مظلومیت کودکان شهید میناب» زمینه خلق آثاری را فراهم می‌کند که روایت‌گر ایثار، پایداری و نقش نسل کودک و نوجوان در تداوم این فرهنگ باشد.

این مهرواره با نگاهی به حوادث اخیر، شهادت کودکان بی‌گناه و فرهنگ عاشورا، بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت و معرفی الگو‌های الهام‌بخش به نسل کودک و نوجوان تأکید دارد.

مهرواره «بچه‌های اربعین» با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، پایداری و مقاومت، آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با جلوه‌های معنوی و اجتماعی وقایع تاریخی و آیین‌های مذهبی، تبیین نقش خانواده در گسترش فرهنگ مقاومت، حمایت از کودکان جنگ و همدردی با خانواده شهدای کودک میناب برگزار می‌شود. همچنین معرفی الگو‌های دینی و اخلاقی برای نسل کودک و نوجوان از دیگر اهداف این رویداد است.

محور‌های موضوعی مهرواره شامل «مقاومت و پایداری»، «رهبر شهید»، «شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان»، «شهدای کودک مدرسه شجره طیبه میناب» و «شهدای کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» است.

چهارمین مهرواره «بچه‌های مقاومت» در چهار بخش فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهشی برگزار می‌شود و کودکان، نوجوانان و بزرگسالان می‌توانند متناسب با شرایط هر بخش در آن شرکت کنند.

بخش فرهنگی شامل قصه‌گویی، نقالی، پرده‌خوانی، پادکست قصه‌گویی و روایت‌گری است. در این بخش کودکان، نوجوانان، مربیان، اولیای تربیتی و علاقه‌مندان به هنر قصه‌گویی امکان حضور دارند.

بخش ویژه روایت‌گری نیز به مادران و خانواده‌های ساکن میناب اختصاص یافته است تا خاطرات خود از روز‌های جنگ، شهدای کودک و دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب را روایت کنند.

در بخش هنری، آثار در رشته‌های نقاشی و خوشنویسی و در بخش ادبی، آثار در قالب شعر و داستان کوتاه دریافت می‌شود. بخش ادبی در دو گروه «حرفه‌ای» و «نوقلم» برگزار خواهد شد.

بخش پژوهشی نیز ویژه مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و به جستارنویسی با موضوع‌های مرتبط با مقاومت، تربیت، هویت، فرهنگ ایثار و همچنین نسبت شاهنامه با فرهنگ مقاومت اختصاص دارد.

بر اساس فراخوان، آثار ارسالی باید تألیفی و متناسب با موضوع‌های مهرواره باشند. خلاقیت، نوآوری، نگاه متفاوت، اصالت اثر و رعایت ضوابط هر بخش از مهم‌ترین معیار‌های داوری خواهد بود.

شرکت‌کنندگان می‌توانند در بخش‌های مختلف مهرواره حضور داشته باشند و آثار خود را مطابق شیوه‌نامه هر بخش و از طریق سامانه‌های اعلام‌شده بارگذاری کنند. آثار ارسال‌شده به دبیرخانه‌ها بازگردانده نمی‌شود و دبیرخانه نیز با حفظ نام پدیدآورندگان، حق استفاده از آثار پذیرفته‌شده را برای انتشار در کتاب، بروشور و دیگر محصولات مهرواره خواهد داشت.

مهلت ارسال آثار به چهارمین مهرواره فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهشی «بچه‌های مقاومت» تا پایان مرداد ۱۴۰۵ اعلام شده است.

دبیرخانه بخش فرهنگی شامل قصه‌گویی و پادکست در استان خوزستان، دبیرخانه بخش روایت‌گری ویژه مادران میناب در استان هرمزگان، دبیرخانه بخش ادبی در استان کرمان، دبیرخانه بخش هنری در استان آذربایجان غربی و دبیرخانه بخش پژوهشی در استان کهگیلویه و بویراحمد مستقر هستند و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق دبیرخانه‌های مربوط و سامانه‌های معرفی‌شده در فراخوان ارسال کنند.