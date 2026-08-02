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در نشست شورای آب استان یزد، مسئولان بر تسریع اجرای طرح انتقال آب برای تأمین پایدار آب شرب مردم استان یزد تأکید کردند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در نشست شورای آب استان یزد با اشاره به اقدامات صورت گرفته، برای تأمین منابع مالی طرحهای انتقال آب گفت: در خصوص اختصاص یکی از معادن برای تأمین هزینههای خطوط انتقال آب، تاکنون سه نشست در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت برگزار شده و مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر ظرف سه ماه، با اعلام نظر موافق، موضوع واگذاری معدن را تعیین تکلیف کند.
طلاییمقدم همچنین با اشاره به نیاز آبی طرحهای نهضت ملی مسکن افزود: برای تأمین آب این طرحها در سالهای آینده، حدود ۸۵۰ لیتر در ثانیه آب مورد نیاز است. همچنین برای احداث مخازن و خطوط انتقال آب، حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که مقرر شد شرکت آب منطقهای یزد پیگیریهای لازم را برای تأمین این اعتبار انجام دهد.
استاندار یزد نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت و ضرورت اجرای طرح انتقال آب به استان یزد، خواستار تلاش مضاعف همه دستگاههای مسئول برای تسریع در اجرای کامل این طرح شد و بر ضرورت هماهنگی و پیگیری مستمر بهمنظور تأمین پایدار آب شرب مردم استان یزد تأکید کرد.