شرکت ملی صنایع مس ایران با اجرای برنامه‌های بومی‌سازی تجهیزات و قطعات موردنیاز طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌برداری، در سال ۱۴۰۴ از خروج حدود ۴۹ میلیون یورو ارز جلوگیری کرده و مجموع صرفه‌جویی ارزی حاصل از قرارداد‌های بومی‌سازی این شرکت به ۱۲۵ میلیون یورو رسیده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما؛ شرکت ملی صنایع مس ایران با اجرای برنامه گسترده بومی‌سازی تجهیزات، قطعات یدکی و ملزومات موردنیاز کارخانه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای، گام بلندی در کاهش وابستگی ارزی و حمایت از توان داخلی برداشته است.

براین اساس؛ در سال ۱۴۰۴ با ساخت داخل تجهیزات و قطعات موردنیاز، از خروج حدود ۴۹ میلیون یورو ارز جلوگیری شد و مجموع صرفه‌جویی ارزی حاصل از قرارداد‌های بومی‌سازی به ۱۲۵ میلیون یورو رسید. همچنین برنامه‌ریزی برای جلوگیری از خروج ۷۶ میلیون یورو ارز دیگر از محل بومی‌سازی نیاز‌های پروژه‌های توسعه‌ای سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد.

در همین راستا، سال گذشته ۷ هزار و ۵۵۷ آیتم قطعات یدکی موردنیاز کارخانه‌های شرکت ملی صنایع مس ایران در داخل کشور تولید شد که ارزش قرارداد‌های ساخت داخل آن به حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال (۹ همت) رسید. این رقم نسبت به سال قبل، از نظر تعداد قطعات ۱۷ درصد و از نظر ارزش قرارداد‌های ساخت داخل ۵۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

بومی‌سازی ۳ هزار قطعه برای نخستین‌بار

از دیگر دستاورد‌های این برنامه، طراحی و تولید داخلی ۲ هزار و ۹۸۴ آیتم برای نخستین‌بار در شرکت ملی صنایع مس ایران است؛ اقدامی که با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان داخلی انجام شده است. این بخش نیز نسبت به سال گذشته، رشد ۲۷ درصدی در تعداد قطعات و ۸۱ درصدی در ارزش قرارداد‌ها را تجربه کرده است.

توسعه ساخت داخل در صنعت مس، علاوه بر کاهش خروج ارز، زمینه تقویت زنجیره تأمین داخلی، افزایش تاب‌آوری تولید و کاهش وابستگی به واردات تجهیزات تخصصی را فراهم کرده است.