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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی گفت: تاکنون هیچ موردی از پشه ناقل بیماریهای منتقله از جمله پشه آئدس در استان شناسایی و صیدنشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دکتر احسان ریختهگر با اشاره به اقدامات انجامشده برای پیشگیری از استقرار پشه آئدس در استان اظهار کرد: بهمنظور رصد و پایش مستمر، هر ماه بیش از ۵۰۰ تله در مبادی ورودی کشور و کانونهای پرخطر استان نصب و بررسی میشود و برنامههای پایش و مراقبت بهصورت مستمر ادامه دارد.
وی افزود: مراقبتهای حشرهشناسی و برنامههای پایش در مناطق هدف بهصورت مستمر توسط کارشناسان بهداشت محیط و مبارزه با بیماریها در حال انجام است و نتایج حاصل از این پایشها بهطور منظم مورد ارزیابی قرار میگیرد تا در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، اقدامات کنترلی در سریعترین زمان ممکن اجرا شود.
ریختهگر با تأکید بر نقش آگاهی عمومی در پیشگیری از بیماریهای منتقله از پشهها تصریح کرد: آموزشهای مستمر در زمینه خودمراقبتی، راههای پیشگیری از گزش پشه و حذف محلهای احتمالی تکثیر آن از طریق مراکز خدمات جامع سلامت، شبکههای بهداشت و برنامههای آموزشی به شهروندان ارائه میشود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی ادامه داد: از ابتدای سال جاری نیز کمیتههای تخصصی با حضور دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط بهمنظور افزایش آمادگی بینبخشی و هماهنگی برای مقابله با احتمال ورود پشه ناقل بیماریها برگزار شده و وظایف هر دستگاه در شرایط احتمالی مشخص شده است.
وی خاطرنشان کرد: تمامی تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای مبارزه با پشه، از جمله تجهیزات سمپاشی و وسایل تخصصی کنترل ناقل، پیش از بروز هرگونه شرایط احتمالی تهیه و تأمین شده است تا در صورت صید یا مشاهده پشه، اقدامات کنترلی بدون وقفه انجام شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه پشه آئدس میتواند ناقل بیماریهایی مانند تب دنگی، چیکونگونیا و زیکا باشد، گفت: حفظ وضعیت عاری از این پشه مستلزم تداوم پایش، مشارکت مردم در رعایت توصیههای بهداشتی و همکاری همه دستگاههای اجرایی است و دانشگاه علوم پزشکی با رصد مستمر شرایط، آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی را دارد.