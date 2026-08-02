مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت ۲۵ میلیارد ریالی شرکت توزیع کالا به دلیل فروش اجباری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،‌ سیدحمزه لقمانی گفت: پرونده تخلف یک شرکت پخش مواد غذایی به دلیل فروش اجباری کالا برخی اقلام از قبیل تن ماهی و رب گوجه فرنگی در کنار کالای مورد تقاضای مصرف کننده در شعبه ۱۰۱ تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز و این شرکت پخش مواد غذایی را به دلیل فروش اجباری به پرداخت مبلغ ۲۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.