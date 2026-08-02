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کارشناسان اداره آب و فاضلاب با حضور مستمر در موکبهای استان همدان، کیفیت آب مصرفی را بهصورت روزانه پایش و ارزیابی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این بازدیدها، شاخصهایی مانند کدری آب، میزان کلر باقیمانده و سلامت آب آشامیدنی مورد بررسی قرار میگیرد تا از تأمین آب سالم و بهداشتی برای زائران اطمینان حاصل شود.
همچنین موکبداران با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و همکاری با کارشناسان، نقش مؤثری در حفظ کیفیت آب مصرفی ایفا میکنند.
بر اساس نتایج پایشهای انجامشده تاکنون، خوشبختانه هیچیک از موکبهای استان همدان با مشکل در سلامت آب مواجه نبودهاند و آب مصرفی آنها از نظر شاخصهای بهداشتی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
این نظارتها و پایشهای مستمر، در مسیر بازگشت زائران نیز ادامه خواهد داشت تا سلامت آب مصرفی در تمام مراحل خدمترسانی حفظ و تضمین شود.