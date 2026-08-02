اظهارات اخیر سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، مبنی بر ورود جهان به عصر «تکینگی هوش مصنوعی»، موجی از واکنش‌های انتقادی را در میان متخصصان برانگیخته است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از وب‌گاه Techxplore، سم آلتمن در اظهاراتی جنجالی مدعی شد: جهان اکنون در نقطه «تکینگی» (Singularity) قرار دارد؛ مرحله‌ای که در ادبیات علمی به معنای پیشی گرفتن هوش مصنوعی از انسان و توانایی خودبه‌سازی مستمر است. اما متخصصان حوزه فناوری با رد این ادعا، تفاوت بنیادین میان مدل‌های زبانی فعلی و مفهوم علمی تکینگی را یادآور شدند.

به گفته این پژوهشگران، مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) پس از اتمام فرآیند آموزش، ساختاری ایستا دارند و در هنگام اجرا قادر به تغییر پارامترها یا یادگیری مستقل نیستند. هرگونه ارتقای عملکرد این سیستم‌ها، مستلزم بازبینی داده‌ها و صرف منابع محاسباتی گسترده در دوره‌های آموزشی جدید است، نه یک فرآیند خودکار و لحظه‌ای.

تحلیلگران در ادامه تأکید کردند: مقایسه هوش مصنوعی با هوش انسانی، به دلیل فقدان «تجربه زیسته»، «انگیزه» و «اهداف مستقل» در ماشین‌ها، گمراه‌کننده است. آن‌ها رخدادهای اخیر در محیط‌های آزمایشی هوش مصنوعی را نه نشانه ظهور «ابرهوش»، بلکه حاصل ضعف در طراحی سازوکارهای امنیتی و نظارتی ارزیابی می‌کنند.

در نهایت، این متخصصان نتیجه گرفتند که اگرچه پیشرفت‌های اخیر ضرورت تقویت استانداردهای ایمنی را بیش از پیش کرده است، اما شواهد موجود هنوز از ورود به مرحله تکینگی به معنای علمی و واقعی آن حکایت نمی‌کند.