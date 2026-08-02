اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به افزایش دما و وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر در اغلب مناطق استان هشدار سطح قرمز صادر کرد.

هشدار قرمز هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر

هشدار قرمز هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس هشدار سطح قرمز اداره کل هواشناسی خوزستان، از روز چهارشنبه ۱۴ مرداد تا شنبه هفته آینده ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، شاهد افزایش دما در استان خواهیم بود، بطوریکه وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه و بالاتر در اغلب مناطق استان به جز مناطق مرتفع شمالی و شرقی پیش بینی می‌شود.

گرمازدگی، افزایش شدید مصرف حامل‌های انرژی، احتمال آتش سوزی در مراتع و مزارع و همچنین خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش‌های کشاورزی و دامداری دور از انتظار نیست.

توصیه می‌شود صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از تردد‌های غیرضروری در حوالی ظهر تا اوایل غروب جهت جلوگیری از گرمازدگی، آبیاری مزارع در اوایل صبح یا اوایل شب، خودداری از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید در ساعات گرم روز، استفاده از وسایلی مانند عینک آفتابی، کلاه و...، خودداری از رها کردن زباله‌های براق در طبیعت و خاموش کردن آتش در مراتع پیش از ترک محل در دستور کار قرار گیرد.