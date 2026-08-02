پخش زنده
امروز: -
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای،رئیس قوه قضاییه با حضرت آیتالله جوادی آملی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیتالله العظمی جوادی آملی در این دیدار، با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی، این حرکت عظیم را ثمره فرهنگ «یا حسین» و پیام جاودانه حضرت زینب کبری (سلاماللهعلیها) دانستند و اظهار کردند: نهضت اربعین، محصول همان پیام ماندگار است که حضرت زینب کبری فرمودند که «ما خاموششدنی نیستیم».
وی با تبیین ابعاد معرفتی خطبههای حضرت زینب (سلاماللهعلیها)، تصریح کرد: سخنان حضرت زینب (سلاماللهعلیها) در کوفه، صرفاً سخن از گریه و مصیبت نبود، بلکه کلامی عمیق و کلامی در برابر تفکر انحرافی جبرگرایی بود؛ آنگاه که عبیدالله بن زیاد از زینب کبری پرسید «دیدی خدا با برادرت چه کرد؟» یا آنجا که گفت «علی بن الحسین را خدا در کربلا کشت!» اینجا سخن از من و ما و بنی امیه و اینها نبود، بلکه سخن از خدا و در واقع از موضع جبر سخن گفتن است! حضرت زینب پاسخ داد: «ما رأیتُ إلا جمیلا»؛ یعنی کار خدا زیباست، اما شما قاتل هستید، این شما بودید که علی بن الحسین را به شهادت رساندید، یعنی آن حضرت، تفکر جبری اموی را شکست و حقیقت اختیار و مسئولیت انسانی را بیان کرد.
آیتالله العظمی جوادی آملی با اشاره به چهل سال تلاش علمی در تفسیر قرآن کریم، خاطرنشان کرد: این حوزه بزرگ و ریشهدار، طی چهل سال و با تلاش چهار نسل از طلاب و اساتید، که هر نسل، ده سال کوشش بیوقفه و بیسابقه داشتهاند، به تفسیر قرآن پرداخته است. اگر این تفسیر به درازا کشیده، بهسبب طرح مسائل جدید علمی و پرسشها و سوالات تازهای بوده که در طول این سالها مطرح شده است. در برابر هر مشکل و مسئلهای، این نسلهای پیاپی، همت کردند و این اشکالات پاسخ داده شد. بنابراین، این مسیر تفسیری، صرفاً بهدست یک فرد انجام نشده است؛ این سخن تعارف نیست، بلکه حقیقتی است روشن؛ این اثر، محصول تلاش جمعی حوزه علمیه است.
وی با تأکید بر رسالت علمی حوزههای علمیه افزود: حوزه علمیه باید همواره آماده پاسخگویی به شبهات، نقدها و پرسشهای جدید باشد و هنگامی میتواند پاسخگو باشد که حوزه جامعیت و پویایی علمی خود را حفظ کند، و لذا لازم است تا مباحث و اصول بنیادینی مانند «اصاله الحریه» و دیگر مبانی مرتبط نیز در حوزههای علمیه به صورت علمی تدریس و تبیین شود.
آیتالله العظمی جوادی آملی همچنین با اشاره به جایگاه علم غیب در فقه اسلامی، اظهار داشت: علم غیب، سند قضاوت فقهی نیست و از همینرو حضرات معصومین (علیهمالسلام) با وجود برخورداری از علم الهی، در مقام داوری بر اساس بینه و سوگند حکم میکردند؛ چنانکه فرمودند: «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَالْأَیْمَانِ». اگر کسی با شهادت دروغ حقی را تصاحب کند، در حقیقت آتش برای خود فراهم کرده است، اما قضاوت بر پایه ادله ظاهری و موازین شرعی خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور گسترده و ایثارگرانه مردم در صحنههای دفاع از انقلاب اسلامی و کشور را جلوهای از نصرت الهی دانست و با استناد به آیه شریفه ﴿هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ﴾ اظهار کرد: خدای سبحان، مؤمنان را برای یاری دین خود به میدان میآورد و این حضور آگاهانه مردان، زنان، جوانان و قشرهای مختلف مردم، مصداق نصرت الهی است.
وی با اشاره به وعدههای الهی در حوادثی همچون بدر و خیبر، خاطرنشان کرد: همان خدایی که در صدر اسلام پیروزیهای بزرگ را رقم زد، امروز نیز قادر است ملت مؤمن را یاری کند؛ چنانکه در جنگ بدر نه مسلمانان گمان پیروزی داشتند و نه دشمنان انتظار شکست، اما اراده الهی بر تحقق وعده خود تعلق گرفت.
آیتالله العظمی جوادی آملی در پایان، با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای اسلام و انقلاب، بهویژه رهبر شهید، از خداوند متعال مسئلت کرد که آنان را با شهدای کربلا محشور فرماید و خدمتگزاران نظام اسلامی را در پاسداری از این امانت الهی موفق بدارد تا این پرچم را به دست صاحب اصلی آن حضرت ولیعصر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) برسانند.
در ابتدای این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائيه، گزارشی از مهمترین اقدامات، برنامهها و فعالیتهای دستگاه قضایی ارائه کرد و به تبیین آخرین وضعیت برخی مسائل و موضوعات مرتبط با قوه قضائیه پرداخت.