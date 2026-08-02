پخش زنده
امروز: -
دیدارهای دوستانه تیمهای باشگاهی فوتبال جهان ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات مهم به این شرح است:
برایتون انگلیس ۴ - ۳ استراسبورگ فرانسه
اف سی توکیو ژاپن ۰ - ۱ بوروسیا دورتموند آلمان (گل: فابیو سیلوا در دقیقه ۵۴)
لاتسیو ایتالیا ۶ - ۳ آوه لینو ایتالیا
هانزا روستوک المان ۱ - ۳ بوروسیا مونشن گلادباخ آلمان
پنافیل پرتغال ۰ - ۲ ژیل ویسنته پرتغال
بایرلورکوزن آلمان ۳ - ۰ اسن آلمان
بولونیا ایتالیا ۳ - ۱ کامبور هلند
ایبار اسپانیا ۵ - ۰ آره ناس گیشو اسپانیا
اسپورتینگ خیخون اسپانیا ۵ - ۰ توره لاوگا اسپانیا
فارنسی پرتغال ۱ - ۲ فولام انگلیس
خرافسخاپ هلند ۱ - ۵ اکسلسیور روتردام هلند
استاندارد لیژ بلژیک ۰ - ۳ اف ث کلن آلمان
نورنبرگ آلمان ۲ - ۱ رئال اویدو اسپانیا
اسپارتا روتردام هلند ۰ - ۰ دویسبورگ آلمان
خنک بلژیک ۳ - ۱ توپ اوس هلند
منچسترسیتی ۱ - ۱ اینتر ایتالیا (در ضربات پنالتی ۱ - ۳ اینتر) در هنگ کنگ
- بنژامن پاوار در دقیقه ۲۰ برای تیم اینتر گلزنی کرد و سیتی در دقیقه ۱۴ توسط دیوین موباما به گل رسید.
هانوفر آلمان ۳ - ۰ زووله هلند
ار بی لایپزیش آلمان ۴ - ۰ فرل آلمان
لوانته اسپانیا ۲ - ۱ آلباسته اسپانیا
کاسل آلمان ۰ - ۵ شالکه آلمان
کورتریک بلژیک ۱ - ۲ رمس فرانسه
متس فرانسه ۱ - ۳ کایزرسلاترن آلمان
* فینال رقابت ۶ جانبه کومو: (دیدارهای ۴۵ دقیقهای)
لانس فرانسه ۳ - ۱ ویارئال اسپانیا
- در این رقابتها تیم کومو ایتالیا سوم شد.
دینامو درسدن آلمان ۲ - ۱ اونیون برلین آلمان
منتخب ستارگان لیگ اندونزی ۱ - ۳ آستون ویلا انگلیس در جاکارتا
ماگدبورگ آلمان ۱ - ۱ وستهام یونایتد انگلیس
انرگی کوتبوس آلمان ۲ - ۴ وردربرمن آلمان
هیرنفین هلند ۳ - ۲ وولوس یونان
منچستریونایتد ۲ - ۱ آتلتیکومادرید اسپانیا در سولنا سوئد
- آرنائو اورتیس در دقیقه ۵ تیم بیلبائو را پیش انداخت، اما تیم یونایتد با گلهای بریان امبوئمو ۵۳ (پنالتی) و ۷۴ برنده شد.
پروسن مونستر آلمان ۱ - ۲ ساوتهمپتون انگلیس
لوکرن بلژیک ۳ - ۰ دندر بلژیک
اشتوتگارت آلمان ۲ - ۲ اف ث پاری فرانسه
هایدن هایم آلمان ۴ - ۱ اینگولشتات آلمان
هوفنهایم آلمان ۳ - ۰ کارلسروهه آلمان
اوزنا بروک آلمان ۰ - ۲ پادربورن آلمان
بوخوم آلمان ۰ - ۰ شفیلدیونایتد انگلیس
بولتون انگلیس ۱ - ۰ ناک بردا هلند
میدلزبورو انگلیس ۳ - ۳ اسپانیول اسپانیا
میلوال انگلیس ۱ - ۰ آنتورپ بلژیک
نورویچ سیتی انگلیس ۱ - ۲ اوساسونا اسپانیا
سوآنسی ولز ۱ - ۰ لگانس اسپانیا
کاردیف سیتی ولز ۴ - ۱ رم ایتالیا (گل رم: پائولو دیبالا در دقیقه ۵۸)
اودینزه ایتالیا ۳ - ۳ ماینتس آلمان
ریوآوه پرتغال ۳ - ۱ توندلا پرتغال
هامبورگ المان ۱ - ۲ اورتون انگلیس
لوون بلژیک ۳ - ۶ لیل فرانسه
مانهایم آلمان ۰ - ۱ آینتراخت فرانکفورت آلمان
اولدهام انگلیس ۴ - ۰ شفیلدونزدی انگلیس
سمپدوریا ایتالیا ۱ - ۲ نووارا ایتالیا
سنت اتین فرانسه ۴ - ۲ ونتزیا ایتالیا
ویکام انگلیس ۱ - ۲ ایپسویچ تاون انگلیس
بولونیا ایتالیا ۳ - ۱ کامبور هلند