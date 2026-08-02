دیدار‌های دوستانه باشگاهی، پیروزی اینتر بر سیتی و برد دورتموند

دیدار‌های دوستانه باشگاهی، پیروزی اینتر بر سیتی و برد دورتموند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات مهم به این شرح است:

برایتون انگلیس ۴ - ۳ استراسبورگ فرانسه

اف سی توکیو ژاپن ۰ - ۱ بوروسیا دورتموند آلمان (گل: فابیو سیلوا در دقیقه ۵۴)

لاتسیو ایتالیا ۶ - ۳ آوه لینو ایتالیا

هانزا روستوک المان ۱ - ۳ بوروسیا مونشن گلادباخ آلمان

پنافیل پرتغال ۰ - ۲ ژیل ویسنته پرتغال

بایرلورکوزن آلمان ۳ - ۰ اسن آلمان

بولونیا ایتالیا ۳ - ۱ کامبور هلند

ایبار اسپانیا ۵ - ۰ آره ناس گیشو اسپانیا

اسپورتینگ خیخون اسپانیا ۵ - ۰ توره لاوگا اسپانیا

فارنسی پرتغال ۱ - ۲ فولام انگلیس

خرافسخاپ هلند ۱ - ۵ اکسلسیور روتردام هلند

استاندارد لیژ بلژیک ۰ - ۳ اف ث کلن آلمان

نورنبرگ آلمان ۲ - ۱ رئال اویدو اسپانیا

اسپارتا روتردام هلند ۰ - ۰ دویسبورگ آلمان

خنک بلژیک ۳ - ۱ توپ اوس هلند

منچسترسیتی ۱ - ۱ اینتر ایتالیا (در ضربات پنالتی ۱ - ۳ اینتر) در هنگ کنگ

- بنژامن پاوار در دقیقه ۲۰ برای تیم اینتر گلزنی کرد و سیتی در دقیقه ۱۴ توسط دیوین موباما به گل رسید.

هانوفر آلمان ۳ - ۰ زووله هلند

ار بی لایپزیش آلمان ۴ - ۰ فرل آلمان

لوانته اسپانیا ۲ - ۱ آلباسته اسپانیا

کاسل آلمان ۰ - ۵ شالکه آلمان

کورتریک بلژیک ۱ - ۲ رمس فرانسه

متس فرانسه ۱ - ۳ کایزرسلاترن آلمان

* فینال رقابت ۶ جانبه کومو: (دیدار‌های ۴۵ دقیقه‌ای)

لانس فرانسه ۳ - ۱ ویارئال اسپانیا

- در این رقابت‌ها تیم کومو ایتالیا سوم شد.

دینامو درسدن آلمان ۲ - ۱ اونیون برلین آلمان

منتخب ستارگان لیگ اندونزی ۱ - ۳ آستون ویلا انگلیس در جاکارتا

ماگدبورگ آلمان ۱ - ۱ وستهام یونایتد انگلیس

انرگی کوتبوس آلمان ۲ - ۴ وردربرمن آلمان

هیرنفین هلند ۳ - ۲ وولوس یونان

منچستریونایتد ۲ - ۱ آتلتیکومادرید اسپانیا در سولنا سوئد

- آرنائو اورتیس در دقیقه ۵ تیم بیلبائو را پیش انداخت، اما تیم یونایتد با گل‌های بریان امبوئمو ۵۳ (پنالتی) و ۷۴ برنده شد.

پروسن مونستر آلمان ۱ - ۲ ساوتهمپتون انگلیس

لوکرن بلژیک ۳ - ۰ دندر بلژیک

اشتوتگارت آلمان ۲ - ۲ اف ث پاری فرانسه

هایدن هایم آلمان ۴ - ۱ اینگولشتات آلمان

هوفنهایم آلمان ۳ - ۰ کارلسروهه آلمان

اوزنا بروک آلمان ۰ - ۲ پادربورن آلمان

بوخوم آلمان ۰ - ۰ شفیلدیونایتد انگلیس

بولتون انگلیس ۱ - ۰ ناک بردا هلند

میدلزبورو انگلیس ۳ - ۳ اسپانیول اسپانیا

میلوال انگلیس ۱ - ۰ آنتورپ بلژیک

نورویچ سیتی انگلیس ۱ - ۲ اوساسونا اسپانیا

سوآنسی ولز ۱ - ۰ لگانس اسپانیا

کاردیف سیتی ولز ۴ - ۱ رم ایتالیا (گل رم: پائولو دیبالا در دقیقه ۵۸)

اودینزه ایتالیا ۳ - ۳ ماینتس آلمان

ریوآوه پرتغال ۳ - ۱ توندلا پرتغال

هامبورگ المان ۱ - ۲ اورتون انگلیس

لوون بلژیک ۳ - ۶ لیل فرانسه

مانهایم آلمان ۰ - ۱ آینتراخت فرانکفورت آلمان

اولدهام انگلیس ۴ - ۰ شفیلدونزدی انگلیس

سمپدوریا ایتالیا ۱ - ۲ نووارا ایتالیا

سنت اتین فرانسه ۴ - ۲ ونتزیا ایتالیا

ویکام انگلیس ۱ - ۲ ایپسویچ تاون انگلیس

بولونیا ایتالیا ۳ - ۱ کامبور هلند