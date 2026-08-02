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مراسم جاماندگان اربعین حسینی سه شنبه ۱۳ مرداد در ۲۰۰ نقطه شهری و روستایی استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی روز اربعین حسینی و مراسم جاماندگان اربعین گفت: امسال در ۲۰۰ نقطه شهری و روستایی در سراسر استان مراسم جاماندگان اربعین حسینی برگزار میشود.
حجت الاسلام سالاری مکی گفت: بیش از ۶۰۰ موکب فرهنگی و پذیرایی در مسیر برگزاری مراسم اربعین تدارک دیده شده است.
وی همچنین گفت: مراسم روز اربعین حسینی و جاماندگان اربعین در روز سه شنبه ۱۳ مرداد در بیرجند از ساعت ۸ صبح از میدان آزادی شهر بیرجند به طرف امامزادگان باقریه به صورت راهپیمایی برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان افزود: مراسم عزاداری، سوگواری مداحی، رجز خوانی و نماز ظهر و عصر در بارگاه شهدای باقریه برگزار میشود.
حجت الاسلام مشرفی رئیس شورای تبلیغات اسلامی استان بر مشارکت هیئتهای مذهبی در مراسم اربعین حسینی و حضور جوانان و نوجوانان در این مراسم تاکید کرد و گفت: اربعین حسینی در کشورهای مختلف از جمله عراق و ایران یکی از بزرگترین مراسم ضد استیکباریست که با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و با تاکید بر حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین و جبهه مقاومت و خونخواهی از امام شهید برگزار میشود.
امام جمعه موقت شهرستان بیرجند هم با اشاره به اهمیت روز اربعین گفت: در نبرد ایران و آمریکای کودکش شاهد هر روز عاشورا هستیم و برگزاری مراسم اربعین باید پیوست فرهنگی داشته باشد.
حجت الاسلام رحیم آبادی افزود: امروز حضور مردم در میادین و مراسم اربعین یک فرصت است تا جنایت آمریکا و اسرائیل بیشتر برای مردم شناخته شود.