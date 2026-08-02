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نمایشگاه نقاشی با بیش از هفت سبک هنری در لارستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،نمایشگاه نقاشی گروه هنری آرننگ با محوریت طبیعت و با آثاری در سبکهای مینیمال، اکسپرسیونیسم، انتزاعی و بیش از هفت سبک هنری در لارستان برگزار شد.
در این نمایشگاه، بیش از ۵۰ اثر هنری از هنرمندان شهرهای لار، گراش و لطیفی به نمایش درآمد.
این رویداد هنری به مدت ۱۰ شب در سرای هنرمند شهید علیشری لارستان برگزار شد و فرصتی برای معرفی آثار هنرمندان و تبادل تجربه میان علاقهمندان به هنرهای تجسمی فراهم آورد.