به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،نمایشگاه نقاشی گروه هنری آرننگ با محوریت طبیعت و با آثاری در سبک‌های مینیمال، اکسپرسیونیسم، انتزاعی و بیش از هفت سبک هنری در لارستان برگزار شد.

در این نمایشگاه، بیش از ۵۰ اثر هنری از هنرمندان شهر‌های لار، گراش و لطیفی به نمایش درآمد.

این رویداد هنری به مدت ۱۰ شب در سرای هنرمند شهید علیشری لارستان برگزار شد و فرصتی برای معرفی آثار هنرمندان و تبادل تجربه میان علاقه‌مندان به هنر‌های تجسمی فراهم آورد.