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سرپرست اداره طیور اداره کل دامپزشکی آذربایجانغربی گفت: تاکنون هیچ موردی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان گزارش یا مشاهده نشده و پایش مستمر این بیماری در تمامی واحدهای پرورش طیور ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سعید کیواننیا افزود: در راستای پیشگیری از بروز و شیوع احتمالی بیماری، برنامههای واکسیناسیون در واحدهای پرورش طیور، همراه با اجرای ضوابط قرنطینهای و بهداشتی، بهطور مستمر در حال اجرا و پیگیری است. همچنین با هدف ارتقای سطح آمادگی کارشناسان و فعالان این حوزه، کلاسهای آموزشی و ترویجی ویژه کارشناسان دامپزشکی و دستاندرکاران صنعت طیور در ابتدای سال جاری برگزار شده است.
سرپرست اداره طیور اداره کل دامپزشکی آذربایجانغربی با اشاره به همکاری بینبخشی برای کنترل بیماری خاطرنشان کرد: همکاری مشترک با دستگاههای مرتبط از جمله ادارهکل حفاظت محیط زیست، بهویژه در زمینه پایش پرندگان وحشی و رصد کانونهای احتمالی، در قالب اکیپهای مشترک ادامه دارد.
کیواننیا با تأکید بر اهمیت گزارشدهی سریع موارد مشکوک تصریح کرد: پایش فعال و غیرفعال، تشخیص بهموقع و اطلاعرسانی سریع از مهمترین عوامل پیشگیری و کنترل بیماری به شمار میرود. از اینرو از تمامی بهرهبرداران واحدهای پرورش طیور، روستاییان، دامداران، شکارچیان و عموم شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تلفات غیرعادی یا علائم مشکوک در پرندگان، مراتب را در کوتاهترین زمان ممکن به ادارات دامپزشکی شهرستانها اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی و لازم انجام شود.
وی یادآور شد: رعایت اصول امنیت زیستی، جلوگیری از تماس طیور صنعتی با پرندگان وحشی، ضدعفونی مستمر واحدهای پرورشی و خودداری از جابهجایی غیرمجاز طیور، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از ورود و انتشار آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است و دامپزشکی استان با تداوم برنامههای مراقبتی، وضعیت بیماری را بهصورت مستمر رصد میکند.