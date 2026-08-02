به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سعید کیوان‌نیا افزود: در راستای پیشگیری از بروز و شیوع احتمالی بیماری، برنامه‌های واکسیناسیون در واحدهای پرورش طیور، همراه با اجرای ضوابط قرنطینه‌ای و بهداشتی، به‌طور مستمر در حال اجرا و پیگیری است. همچنین با هدف ارتقای سطح آمادگی کارشناسان و فعالان این حوزه، کلاس‌های آموزشی و ترویجی ویژه کارشناسان دامپزشکی و دست‌اندرکاران صنعت طیور در ابتدای سال جاری برگزار شده است.

سرپرست اداره طیور اداره کل دامپزشکی آذربایجان‌غربی با اشاره به همکاری بین‌بخشی برای کنترل بیماری خاطرنشان کرد: همکاری مشترک با دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره‌کل حفاظت محیط زیست، به‌ویژه در زمینه پایش پرندگان وحشی و رصد کانون‌های احتمالی، در قالب اکیپ‌های مشترک ادامه دارد.

کیوان‌نیا با تأکید بر اهمیت گزارش‌دهی سریع موارد مشکوک تصریح کرد: پایش فعال و غیرفعال، تشخیص به‌موقع و اطلاع‌رسانی سریع از مهم‌ترین عوامل پیشگیری و کنترل بیماری به شمار می‌رود. از این‌رو از تمامی بهره‌برداران واحدهای پرورش طیور، روستاییان، دامداران، شکارچیان و عموم شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تلفات غیرعادی یا علائم مشکوک در پرندگان، مراتب را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی و لازم انجام شود.

وی یادآور شد: رعایت اصول امنیت زیستی، جلوگیری از تماس طیور صنعتی با پرندگان وحشی، ضدعفونی مستمر واحدهای پرورشی و خودداری از جابه‌جایی غیرمجاز طیور، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از ورود و انتشار آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است و دامپزشکی استان با تداوم برنامه‌های مراقبتی، وضعیت بیماری را به‌صورت مستمر رصد می‌کند.