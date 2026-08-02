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کارشناسان واحد نظارت شبکه دامپزشکی شهرستان قائنات در بازدید از واحدهای عرضه مرغ و گوشت ۹۴۰ کیلوگرم مرغ منجمد غیر قابل مصرف کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان قائنات گفت: در راستای نظارتهای بهداشتی و عرضه گوشت و فراوردههای خامی دامی سالم و با کیفیت کارشناسان واحد نظارت شبکه در بازدید از واحدهای عرضه مرغ و گوشت شهرستان ۹۴۰ کیلوگرم مرغ منجمد غیر قابل مصرف انسانی از دو واحد عرضه در سطح شهرستان کشف کردند که با دستورات قضایی محموله معدوم شد.
بلوکی افزود: با توجه به اهمیت کنترل و نظارت بهداشتی بر فرآوردههای خام دامی در مراکز عرضه و توزیع، نظارتها و بازرسیهای بهداشتی با تلاش کارشناسان واحد نظارت شبکه به صورت روزانه انجام میشود تا شهروندان از سلامت، کیفیت و بهداشتی بودن فرآوردههای خام دامی عرضه شده و شرایط بهداشتی مکانهای عرضه اطمینان داشته باشند.