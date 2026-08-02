سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه از خرید تضمینی بیش از ۶۲۵ هزار تن گندم در کرمانشاه خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰ درصد پول گندمکاران پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امیر نوری با بیان اینکه تاکنون ۶۲۵ هزار تن گندم از کشاورزان استان کرمانشاه خریداری شده گفت: این میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد رشد داشته است.

وی افزود: در آغاز فصل برداشت گندم ۶۷ مرکز خرید گندم در استان فعال بود که با توجه به اینکه عمده برداشت انجام شده، اکنون تعداد مراکز فعال به ۴۳ مرکز رسیده است.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه گفت: تاکنون ۱۰ درصد کل پول گندم خریداری شده به کشاورزان پرداخت شده است.