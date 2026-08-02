به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپیده وجیهی با اعلام این خبرگفت: در چارچوب نظارت بر اجرای ضوابط مدیریت پسماندهای ویژه، کارشناسان این اداره در محل بارگیری حضور یافتند و تمامی مراحل بارگیری و انتقال این محموله را با هدف اطمینان از رعایت الزامات زیست ‌محیطی و جلوگیری از انتشار هرگونه آلودگی، به‌ صورت مستقیم پایش و نظارت کردند.

وی با اشاره به مسئولیت قانونی واحدهای تولیدی در مدیریت پسماندهای صنعتی افزود: بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مسئولیت مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان این پسماندها است و واحدهای صنعتی موظف ‌اند درخواست انتقال پسماندهای خود را از طریق سامانه جامع محیط زیست انسانی ثبت کرده و پس از اخذ تأییدیه‌ های لازم، نسبت به حمل و تحویل آنها به مراکز مجاز امحاء و مدیریت پسماند اقدام کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار تأکید کرد: نظارت مستمر بر نحوه مدیریت، حمل و دفع پسماندهای صنعتی ویژه از اولویت ‌های این اداره است و با هرگونه تخلف در این زمینه مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.