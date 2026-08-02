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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار گفت: حدود ۱۲۶ تن پسماند صنعتی ویژه یک واحد صنایع غذایی در شهرستان شهریار، تحت نظارت مستقیم اداره حفاظت محیط زیست به مرکز مجاز مدیریت پسماند منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپیده وجیهی با اعلام این خبرگفت: در چارچوب نظارت بر اجرای ضوابط مدیریت پسماندهای ویژه، کارشناسان این اداره در محل بارگیری حضور یافتند و تمامی مراحل بارگیری و انتقال این محموله را با هدف اطمینان از رعایت الزامات زیست محیطی و جلوگیری از انتشار هرگونه آلودگی، به صورت مستقیم پایش و نظارت کردند.
وی با اشاره به مسئولیت قانونی واحدهای تولیدی در مدیریت پسماندهای صنعتی افزود: بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مسئولیت مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان این پسماندها است و واحدهای صنعتی موظف اند درخواست انتقال پسماندهای خود را از طریق سامانه جامع محیط زیست انسانی ثبت کرده و پس از اخذ تأییدیه های لازم، نسبت به حمل و تحویل آنها به مراکز مجاز امحاء و مدیریت پسماند اقدام کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار تأکید کرد: نظارت مستمر بر نحوه مدیریت، حمل و دفع پسماندهای صنعتی ویژه از اولویت های این اداره است و با هرگونه تخلف در این زمینه مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.