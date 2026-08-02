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آذربایجانغربی با برخورداری از مرز مشترک با سه کشور، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بینالمللی و میزبانی از مهمترین پایانه زمینی ایران با اروپا، سالها ظرفیتهایی در اختیار داشت که به دلیل غلبه نگاه امنیتی بر مناطق مرزی، کمتر در خدمت توسعه اقتصادی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اکنون با تغییر نگاه مدیریتی، افزایش اختیارات استانداران، تکمیل زیرساختها، تقویت دیپلماسی مرزی و فعال شدن کریدورهای ترانزیتی، مرزهای آذربایجانغربی بیش از گذشته به عنوان پیشران تجارت، ترانزیت و ارتباطات منطقهای مورد توجه قرار گرفته است.
چهارمین نشست ستاد ملی گذر به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، نیز نشانهای از همین تغییر رویکرد بود؛ نشستی که در آن توسعه پایانههای مرزی، رفع گلوگاههای ترانزیتی و تسریع در تکمیل محورهای منتهی به مرزهای آذربایجانغربی در دستورکار قرار گرفت.
استاندار آذربایجانغربی در این نشست با تأکید بر اجرای طرحهای جامع توسعه پایانههای مرزی، گفت: بیشک توسعه پایانههای مرزی آذربایجانغربی در ارتقای اقتصادی کشور نقشآفرینی خواهد کرد.
رضا رحمانی با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر تجارت ترکیه و رئیس کل گمرک این کشور در آیین افتتاح گمرک گوربولاغ، افزود: در پی این مذاکرات و هماهنگیهای انجام شده، خروج کامیونهای ترانزیتی از مرز بازرگان بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و به ۳۲۰ دستگاه در روز رسیده است.
وی در پایان هدفگذاری استان را افزایش این رقم به ۵۰۰ کامیون در روز عنوان کرده و اظهار داشت: تحقق این هدف، علاوه بر کاهش زمان توقف کامیونها، جایگاه مرز بازرگان را به عنوان مهمترین دروازه زمینی ایران به اروپا بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
در این نشست همچنین روند اجرای پروژههای زیرساختی منتهی به پایانههای مرزی، از جمله کریدور بندر امام (ره) - بازرگان، محور خوی - رازی و مسیر حیدرآباد - نقده - تمرچین بررسی و بر تسریع در اجرای آنها تأکید شد.