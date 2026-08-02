چهارمین سوگواره ملی تعزیه در نی ریز همزمان با سی و دومین سوگواره تعزیه کشوری استان فارس با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، دبیر سوگواره و رئیس انجمن تعزیه شهرستان نی ریز گفت:این برنامه آیینی با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از هنرمندان هنر‌های آیینی در قالب شش گروه در شهرستان نی ریز برگزار شد.

ابراهیم کشاورز ادامه داد: در این سوگواره اجرای گروه‌های شبیه خوانی از تهران، اصفهان، قزوین، یزد، اراک، تفرش، زرندیه ساوه و شیراز، با استقبال مردم نی ریز مواجه شد.

او افزود: هیئت داوران این سوگواره پس از داوری آثار، هشت نفر از شبیه خوانان را به عنوان نفرات برتر، شایسته تقدیر اعلام کردند.

کشاورز بیان کرد: در شب پایانی این مراسم از نفرات و گروه‌های برتر با حضور جمعی از مسئولین شهرستان نی ریز تجلیل شد.

او اضافه کرد: رضا ادبی از گروه ثارالله از یزد، سیدمهدی میرحسینی رعنائی از گروه باب الحوائج موسی ابن جعفر (ع) از اصفهان، محسن عندلیب از گروه آل طا‌ها از زرندیه استان مرکزی، محمدرضا دهقان از گروه قمر بنی هاشم از تهران، نصرالله بابا علی از گروه سید الشهدا (ع) از تفرش استان مرکزی، میثم درودیان از گروه سید الشهدا (ع) از تفرش، حسن فهندژ سعدی از گروه چهارده معصوم (ع) از شیراز، استان فارس و مهران فهندژ سعدی از گروه چهارده معصوم (ع) از شیراز، استان فارس نفرات برتر چهارمین سوگواره نی ریز بودند.

دبیر سوگواره و رئیس انجمن تعزیه شهرستانن‌ی ریز در پایان گفت: این رویداد فرهنگی برای چهارمین سال متوالی با محوریت انجمن تعزیه و هنر‌های آیینی، با استقبال بی نظیر مردم نی ریز و عاشقان هنر آیینی تعزیه مواجه شد.