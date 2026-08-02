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مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، با دعوت از مردم انقلابی برای شرکت در مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین، مسیرهای ویژه این مراسم در شهرستانهای مختلف خراسان جنوبی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام سالاری مکی با تشریح مسیرهای پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستانهای خراسان جنوبی از عموم مردم انقلابی و همیشه در صحنه دعوت کرد تا سه شنبه 13 مرداد به صورت خانوادگی در این مراسم شرکت کرده و بار دیگر پیوند خود را با ارزشهای مذهبی و دینی به نمایش بگذارند.
این مسیرها به شرح زیر است:
بیرجند: از میدان آزادی به سوی امامزادگان باقریه ساعت ۸ صبح
سربیشه: از مزار شهدای گمنام تا مسجد حضرت ابوالفضل (ع) ساعت ۶ صبح
فردوس: از چهارراه شهیدان پارسا تا امامزادگان فردوس ساعت ۱۷ عصر
قائنات: ازپارک شادی تا شهدای گمنام این شهر ساعت ۱۵ عصر
خوسف: از آرامگاه ابن حسام تا امامزاده سید سلطان ابوالقاسم ساعت ۸ صبح
بشرویه: از گلزار شهدای این شهر تا امامزاده محمد بن اصغر ساعت ۵:۳۰ صبح
سرایان: از حسینیه علیا تا گلزار شهدای این شهر ساعت ۱۶ عصر
نهبندان: از میدان عاشوراخانه تا مسجد حضرت ابوالفضل ساعت ۵ صبح
زیرکوه: از مسجد جامع تا حسینیه سیدالشهداء ساعت ۵ صبح
طبس: از میدان امام رضا، تا آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم ساعت ۱۷:۳۰ عصر
اسدیه: از پارک شهدای گمنام تا مسجد محمد رسول الله ساعت ۹ صبح
عشق آباد: از گلزار شهدا تا مزار شهدای گمنام این شهر ساعت ۱۷:۳۰