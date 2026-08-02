

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام سالاری مکی با تشریح مسیر‌های پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان‌های خراسان جنوبی از عموم مردم انقلابی و همیشه در صحنه دعوت کرد تا سه شنبه 13 مرداد به صورت خانوادگی در این مراسم شرکت کرده و بار دیگر پیوند خود را با ارزش‌های مذهبی و دینی به نمایش بگذارند.

این مسیر‌ها به شرح زیر است:

بیرجند: از میدان آزادی به سوی امامزادگان باقریه ساعت ۸ صبح

سربیشه: از مزار شهدای گمنام تا مسجد حضرت ابوالفضل (ع) ساعت ۶ صبح

فردوس: از چهارراه شهیدان پارسا تا امامزادگان فردوس ساعت ۱۷ عصر

قائنات: ازپارک شادی تا شهدای گمنام این شهر ساعت ۱۵ عصر

خوسف: از آرامگاه ابن حسام تا امامزاده سید سلطان ابوالقاسم ساعت ۸ صبح

بشرویه: از گلزار شهدای این شهر تا امامزاده محمد بن اصغر ساعت ۵:۳۰ صبح

سرایان: از حسینیه علیا تا گلزار شهدای این شهر ساعت ۱۶ عصر

نهبندان: از میدان عاشوراخانه تا مسجد حضرت ابوالفضل ساعت ۵ صبح

زیرکوه: از مسجد جامع تا حسینیه سیدالشهداء ساعت ۵ صبح

طبس: از میدان امام رضا، تا آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم ساعت ۱۷:۳۰ عصر

اسدیه: از پارک شهدای گمنام تا مسجد محمد رسول الله ساعت ۹ صبح

عشق آباد: از گلزار شهدا تا مزار شهدای گمنام این شهر ساعت ۱۷:۳۰