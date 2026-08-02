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شاگردان رسول خطیبی در فجر شهید سپاسی شیراز در راستای آمادگی برای حضور پرقدرت در لیگ برتر فوتبال کشور با برگزاری اردوی آمادهسازی در تهران طی دو دیدار تدارکاتی برابر گلگهر سیرجان و پرسپولیس به میدان میروند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، شاگردان رسول خطیبی در فجر شهید سپاسی شیراز در راستای آمادگی برای حضور پرقدرت در لیگ برتر فوتبال کشور با برگزاری اردوی آمادهسازی در تهران طی دو دیدار تدارکاتی برابر گلگهر سیرجان و پرسپولیس به میدان میروند و همزمان با جذب امیر شبانی، روند تکمیل ترکیب این تیم برای فصل جدید ادامه دارد.
براساس برنامه اعلام شده، شاگردان رسول خطیبی روز سهشنبه ۱۳ مردادماه در نخستین دیدار تدارکاتی خود به مصاف گلگهر سیرجان خواهند رفت و سپس روز جمعه ۱۶ مردادماه در دومین بازی تدارکاتی برابر پرسپولیس تهران صفآرایی میکنند.
در ادامه روند تقویت زردپوشان شیرازی، امیر شبانی، مدافع فصل گذشته گلگهر سیرجان، با امضای قراردادی دو ساله به جمع شاگردان رسول خطیبی اضافه شد.
شبانی که سابقه پوشیدن پیراهن فجر شهید سپاسی را در کارنامه دارد، پیش از این در تیمهای پیکان، شمسآذر قزوین و گلگهر سیرجان نیز به میدان رفته و با بازگشت دوباره به جمع طلاییپوشان، یکی از خریدهای جدید این تیم برای فصل آینده محسوب میشود.
با برگزاری دیدارهای تدارکاتی و ادامه روند جذب بازیکنان، فجر شهید سپاسی تلاش دارد با آمادگی کامل و ترکیبی تقویتشده، فصل جدید لیگ برتر فوتبال کشور را آغاز کند.