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رئیس پلیس راه استان همدان از اجرای طرح ویژه ترافیکی اربعین از ۲۴ تیرماه تا ۱۶ مردادماه خبر داد و گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تردد ورودی و خروجی در محورهای استان ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ ارسلان سرمدی از اجرای طرح ویژه ترافیکی اربعین از ۲۴ تیرماه تا ۱۶ مردادماه خبر داد و گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تردد ورودی و خروجی در محورهای استان ثبت شده است که بیشترین حجم تردد با یک میلیون و ۶۰۰ هزار مورد، مربوط به سه راهی شهرستان بهار به سمت کرمانشاه بوده است.
وی گفت: ۱۸ درصد از کل ترددها مربوط به وسایل نقلیه سنگین و خوشبختانه از آغاز طرح تا امروز، هیچ گونه تصادف فوتی یا جرحی و نیز گره ترافیکی در سطح راههای استان رخ نداده و تنها به دلیل حجم بالای خودروها، کندی حرکت داشتهایم
سرمدی با اشاره به نزدیک شدن به روز اربعین حسینی و آغاز موج بازگشت زائران به سمت همدان و استانهای مرکزی، نسبت به افزایش خطرات رانندگی در ساعات شب هشدار داد و گفت: با توجه به خنکی هوا در شب، خستگی و خوابآلودگی رانندگان از عوامل اصلی بروز تصادف است رانندگان از هرگونه عجله و شتاب پرهیز و در موکبهای بینراهی استراحت کافی داشته باشند و سپس به سفر ادامه دهند و حتماً کمربند ایمنی خود را ببندند.