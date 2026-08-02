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امسال ۱۱۷ مراسم پیادهروی اربعین در شهرستانهای مختلف استان اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: امسال ۱۱۷ مراسم پیادهروی اربعین در شهرستانهای مختلف استان برگزار میشود که مسافت این مسیرها از یک تا ۱۲ کیلومتر متغیر است و مجموع مسافت پیشبینیشده به حدود ۳۵۱ کیلومتر میرسد.
حجتالاسلام مهدی فوقی ادامه داد: بر اساس اطلاعات جمعآوریشده از شهرستانها، حداقل جمعیت شرکتکننده در هر یک از این مراسمها هزار نفر و حداکثر ۲۰ هزار نفر برآورد شده و در مجموع پیشبینی میشود، حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در پیادهرویهای اربعین استان حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه مراسم اربعین در شهرستانهای مختلف استان با ظرفیتهای بومی و متناسب با شرایط هر منطقه برگزار میشود، گفت: در شهرستانهایی از جمله گلپایگان، بوئینمیاندشت، فریدونشهر، خوروبیابانک، نطنز، خمینیشهر، لنجان، ورزنه، آرانوبیدگل، تیرانوکرون، خوانسار، جرقویه، شهرضا، مبارکه، نجفآباد، سمیرم، چادگان، کوهپایه، هرند، فلاورجان، دهاقان، دولتآباد، نایین، شاهینشهر و میمه، فریدن، کاشان و اردستان، برنامههای پیادهروی و تجمعهای اربعینی پیشبینی شده است.
حجتالاسلام فوقی ادامه داد: برخی شهرستانها چند مسیر پیادهروی را در نقاط مختلف شهری و روستایی برگزار میکنند؛ برای نمونه در خمینیشهر سه پیادهروی بزرگ، در فلاورجان ۱۱ مسیر و در نایین یک مراسم شهرستانی و یک مراسم روستایی پیشبینی شده است.
وی همچنین از برگزاری ۲۵ تجمع میدانی جاماندگان اربعین در استان خبر داد و گفت: جمعیت شرکتکننده در این تجمعها حدود ۶۵ هزار نفر برآورد شده، و این مراسمها فرصتی مناسب برای افرادی است که به هر دلیل امکان حضور در مسیر پیادهروی نجف تا کربلا را ندارند تا ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین نشان دهند و در فضای معنوی اربعین سهیم باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به نقش موکبها در پشتیبانی از برنامههای اربعین گفت: ۶۵۲ موکب در داخل شهرستانهای استان، ۱۳ موکب در مرزها و ۱۱۲ موکب در داخل عراق برای خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم اربعین فعالیت خواهند کرد.
وی برگزاری مسابقات فرهنگی، جلسات تبیینی و روشنگری، سخنرانی، مداحی، تعزیه، برپایی موکب، حمل پرچم، قرائت زیارت اربعین و بازسازی صحنههای عاشورا را از جمله برنامههای پیشبینیشده در شهرستانها عنوان کرد و ادامه داد: مطالبهگری برای انتقام امام شهید و تبیین پیام عاشورا نیز در شمار محورهای محتوایی برنامههای اربعین قرار دارد.
حجتالاسلام فوقی درباره برنامههای ویژه بانوان نیز ادامه داد: تجمعات زینبیون در پنج نقطه از استان برگزار میشود و در شهرستانهایی مانند نطنز، ورزنه، نجفآباد، دهاقان و فلاورجان نیز برنامههای اختصاصی بانوان، شورای راهبری بانوان و حرکت کاروانهای دخترانه پیشبینی شده است.
وی افزود: برنامه ابلاغی امسال با عنوان رزمایش خونخواهان پدر امت برگزار میشود و تلاش خواهد شد مفاهیم ایستادگی، وفاداری، بصیرت و استمرار راه شهدای کربلا در قالب برنامههای فرهنگی و اجتماعی برای مردم تبیین شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت حضور مردم در راهپیماییها و تجمعهای اربعین گفت: اربعین تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه جلوهای گسترده از همبستگی اجتماعی، محبت به اهلبیت، فرهنگ ایثار و انتقال پیام عاشورا به نسلهای جدید است.